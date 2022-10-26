台南赤崁文化園區遺構下挖停車場 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監委林國明今天說，台南市「赤崁文化園區改造工程」施工發現遺構與文化層現象，台南市府卻仍在成功國小內挖設地下停車場，恐影響文化古蹟保存，有無涉行政違失，已申請自動調查。

林國明透過新聞稿指出，台南市政府文化局109年6月2日說在赤崁文化園區改造工程的施工過程中，發現疑似遺構與文化層現象，因此依文化資產保存法予以停工，造成工程延宕多年。

林國明說，赤崁文化園區是高敏感文資區域，台南市府仍在成功國小內挖設地下停車場，恐對文化古蹟維護及保存，造成重大影響。

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林國明指出，台南市政府在赤崁文化園區內辦理成功國小地下停車場工程，始末經過為何、有無事先經專家評估及審議程序？施工過程中，發現地下建築遺構及文化層現象而停工，造成工程延宕多年。

林國明表示，改造工程原預定110年8月完工，將成功國小安置在文賢國中上課，至今已4年，是否影響成功國小學生受教權，相關主管機關及人員處理本案有無涉行政違失責任，將深入調查釐清。（編輯：黃國倫）1111026