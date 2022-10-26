更多編輯台推薦新聞：
專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢
生活

大學申請入學參採學科看這裡 理工校系不看國文成趨勢

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗
政治

烏克蘭議員奔波38小時來台 感謝台灣相挺盼交流資安經驗

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台南赤崁文化園區遺構下挖停車場 監委申請調查

2022/10/26 15:35（10/26 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北26日電）監委林國明今天說，台南市「赤崁文化園區改造工程」施工發現遺構與文化層現象，台南市府卻仍在成功國小內挖設地下停車場，恐影響文化古蹟保存，有無涉行政違失，已申請自動調查。

林國明透過新聞稿指出，台南市政府文化局109年6月2日說在赤崁文化園區改造工程的施工過程中，發現疑似遺構與文化層現象，因此依文化資產保存法予以停工，造成工程延宕多年。

林國明說，赤崁文化園區是高敏感文資區域，台南市府仍在成功國小內挖設地下停車場，恐對文化古蹟維護及保存，造成重大影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林國明指出，台南市政府在赤崁文化園區內辦理成功國小地下停車場工程，始末經過為何、有無事先經專家評估及審議程序？施工過程中，發現地下建築遺構及文化層現象而停工，造成工程延宕多年。

林國明表示，改造工程原預定110年8月完工，將成功國小安置在文賢國中上課，至今已4年，是否影響成功國小學生受教權，相關主管機關及人員處理本案有無涉行政違失責任，將深入調查釐清。（編輯：黃國倫）1111026

林國明
應華炒股案翁茂鍾等人部分無罪 監院促提非常上訴 林信吾外役監服刑逾期未歸 監委申請自動調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族