藍委要求撤高端EUA 綠委：不要太早下定論

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）國民黨團今天表示，如果高端在月底前未交保護效益報告，要求衛福部撤銷高端EUA，並追回購買疫苗的費用。民進黨團幹事長羅致政則說，就看高端會不會準時交，不用提早做任何的結論或批判。

高端疫苗已繳交保護效益報告，但還有部分資料須補件，衛福部食藥署要求10月底前完成，才能開會審議，但衛福部長薛瑞元25日表示，目前還沒收到。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委林奕華等人，今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，國民黨團要求，如果高端月底還未繳交保護效益報告，請衛福部立即撤銷高端的緊急使用授權（EUA），並追回購買高端疫苗新台幣40億元的相關費用。

曾銘宗指出，包含總統蔡英文、前副總統陳建仁及前衛福部長陳時中等人，過去都鼓勵民眾施打高端疫苗，如果高端的EUA被撤銷，這些人都必須向全民道歉。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，時間還沒到，不要太早下定論，就看高端會不會準時交，不用提早做任何的結論或批判。

另外，高端2期臨床試驗委託執行公司遭指涉中資，曾銘宗指出，去年疫情爆發，全國民眾期待打疫苗防疫，但當時蔡政府卻不准民間購買由上海復必泰代理的BNT，棄人民健康於不顧，但為了護高端，二期臨床實驗卻可委由中資處理，過程是否有問題，是否有可信度，請衛福部說清楚。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿等人也召開記者會。邱臣遠表示，高端疫苗被政府視為戰略物資，卻委託具中資背景的企業進行臨床試驗，重要數據面臨滲透風險。高端疫苗從抗中疫苗變成靠中疫苗，明顯感受到執政黨疫苗政策有雙重標準，政治考量比科學專業考量還重。

邱臣遠指出，高端爭議都是在陳時中擔任指揮官任內發生，陳時中應出面講清楚，不能一再切割。要求衛福部應要求高端公司儘速公佈二期臨床試驗過程及結果，經濟部投審會要釐清丘以思公司的資金來源、背景及其母公司是否為中資，上百萬民眾白打疫苗，浪費納稅錢，陳時中也應負起全責，出面道歉。

羅致政說，相信衛福部會對外說清楚，因為高端的案子，衛福部的對口是高端，而高端把部分工作交由合作的企業或公司執行，這是其公司內部作業，這也涉及到跨國公司，而公司股權在中間有任何變動，也不可能掌握。

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羅致政指出，以衛福部的角度來看，重點是要確保疫苗在相關EUA的審查資料、臨床資料是符合相關專業、醫療規定；另外丘以思說數據資料庫放在美國德州、研究分析團隊是台灣的團隊，這跟背後有無中國資金，尤其是後來才發生的中國資金，根本無關。

羅致政表示，大家應回到專業角度看這件事，即疫苗本身在臨床等過程中，有無符合所有的專業、醫療、研究規定，這才是重點，相信衛福部可以清楚對外說明。（編輯：林興盟）1111027