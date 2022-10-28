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夜赴陳時中競總 王必勝：人生除選舉還有真感情

2022/10/28 15:15（10/28 16:36 更新）
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疫情指揮中心指揮官王必勝（中）等人27日晚間赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，引發質疑。王必勝28日說，人生除選舉還有人情義理，900多天抗疫患難真情，沒做事的不懂。（指揮中心提供）
疫情指揮中心指揮官王必勝（中）等人27日晚間赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，引發質疑。王必勝28日說，人生除選舉還有人情義理，900多天抗疫患難真情，沒做事的不懂。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）指揮中心指揮官王必勝等人昨晚赴民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，引發質疑。王必勝今天說，人生除選舉還有人情義理，900多天抗疫患難真情，沒做事的不懂，不須擴大引申。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，有媒體問及昨天晚上與衛生福利部長薛瑞元等人赴前指揮中心指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中競選總部，外界質疑是為討論高端疫苗爭議統一口徑。

王必勝說，除選舉外，人生還有真感情、人情義理，都是日常正常生活會發生的事情，與陳時中900多天以來並肩奮鬥，這是患難真情，沒有做事的人沒有辦法理解。

王必勝表示，有些同仁及夥伴已經100多天沒和陳時中見面，於是聚一下、吃吃東西聊天，「不需要擴大引申」，也不用動用資源偷拍。

至於聊天的內容，王必勝說，例如指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞唱歌比較好聽，還是陳時中唱得好聽，這議題討論很久，以及生活酸甜苦辣等。

王必勝隨即話鋒一轉表示，真的要討論什麼，也不用到現場，打電話或視訊都可以，再次鄭重告訴大家，就是討論剛所說的事情，陳時中已經離開衛福部和指揮中心，不會討論政策相關。（編輯：管中維）1111028

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