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薛瑞元赴陳時中總部稱聊天 蔣萬安：你們相信嗎

2022/10/28 13:08
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（中央社記者陳怡璇台北28日電）衛生福利部長薛瑞元等人赴民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部，稱只是聊天，國民黨參選人蔣萬安質疑「你們相信嗎」，薛瑞元還是老實交代採購高端疫苗過程。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天參訪台北都市更新學會「都市再生願景館」，接受媒體聯訪時被問及衛福部長薛瑞元等人昨晚去陳時中競總，遭質疑行政不中立一事。

蔣萬安說「他們說只是老朋友見面互相取暖，你們相信嗎？陳時中稱不會去干擾衛福部醫療政策，你們相信嗎？」

蔣萬安並說，薛瑞元與其硬拗老朋友見面的理由，不如老實交代高端疫苗所有的採購過程。

此外，高端疫苗爭議不斷，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在臉書表示，他認為高端疫苗第2期臨床試驗合作廠商的議題是烏龍選舉操作，有人還牽扯BNT復必泰，不知所云、牛頭不對馬嘴。

蔣萬安對此回應，衛福部官員夜奔密會陳時中，變成陳時中打手，「和資策會一直放話修理高虹安，有什麼不一樣」。

此外，蔣萬安下午將開箱「市民基地」並與台中市長盧秀燕合體亮相，會後兩人將一起接受媒體聯訪。蔣萬安團隊表示，有額外預留一些時間給盧秀燕，因為有些國民黨市議員參選人會想要合照、討個吉利。（編輯：李錫璋）1111028

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