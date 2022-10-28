陳時中：我IQ不差EQ好 盼讓台北市政轉大人

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民進黨28日在台北舉行「社群之夜 人蔘轉大人」活動，這也是民進黨2022年唯一一場社群之夜，黨籍台北市長參選人陳時中出席演講，爭取支持，現場氣氛熱絡。中央社記者王騰毅攝 111年10月28日

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北28日電）民進黨今天舉辦「人蔘轉大人」社群之夜，民進黨台北市長參選人陳時中上台時說，有一些人很喜歡聊IQ，而他的IQ不差、EQ好；因為罵人不會成功，合作才會，盼能率領市府，讓市政轉大人。

民進黨今天舉辦「人蔘轉大人」社群之夜，包含民進黨主席蔡英文、台北市長參選人陳時中、基隆市長參選人蔡適應都親自出席，新北市長參選人林佳龍透過視訊連線演說、桃園市長參選人鄭運鵬錄影現身，展現北北基桃的企圖心。

現場還邀請金曲歌王沈文程搭配隨性樂團演出，藝人鄭家純與近日入籍台灣的焦慮主婦Lia陸續上台助陣，呼籲1126一定要出來投票。

蔡適應演講時說，2014年、2015年基隆好不容易翻轉，後來他被徵召參選立委成功，「8年過去，我可以很驕傲說，基隆真正改變了，基隆不走回頭路，因為走回頭路人生就會後悔」；鄭運鵬則表示，2014年桃園市民用選票向金權政治說不，今年要再拿出同樣的的勇氣，不讓國民黨班師回朝。

正隔離中的林佳龍透過視訊笑著說，雖然有人說他政治路很坎坷，如同「情字這條路」這首歌一般，不過他認為，挑戰或許不一定會成功，但朝著想去的方向，終究會走出非常有意思的人生，期待大家「做自己、轉大人」。

林佳龍指出，新北市已經17年沒有政黨輪替，他就是希望替新北市轉大人，擔任升格又升級的推手，與市民一起挑戰極限。

陳時中開場則時事感十足，先用英文問候現場所有人、自嘲選舉時被質疑英文不好，他接著說，連穿皮鞋或是雨鞋跑選舉都會引對手批評，但穿鞋子不是重點，能不能有決心解決事情才是關鍵。

對於昨晚與衛福部長薛瑞元見面引發關注，陳時中說，連與防疫夥伴見面也被罵，「說我太上衛福部長，選舉後朋友都不用交？」，不解現在是選台北市長、還是防疫指揮官。

但陳時中表示，若要再選一次，他有信心還是能當防疫指揮官，也相信防疫團隊在這近3年的努力，會在歷史留下紀錄。

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陳時中也提及，有一些人很喜歡聊IQ，而他的IQ不差、EQ好，因為罵人不會成功，合作才會，盼能率領台北市府8萬個優秀員工、知人善任，將市政功能發揮到更好，讓市政轉大人。

陳時中同時不忘向現場致歉說，疫情時候很多年輕人覺得被困住，不能出國、去健身房、演唱會被取消、店面無法營業，但疫情流行時必須做出避免更大傷害的決定，確實因很多限制跟要求而犧牲了自由，他要謝謝大家互相體諒才能撐過疫情。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1111028

民進黨28日在台北舉行「人蔘轉大人 社群之夜」活動，民進黨主席蔡英文（圖）壓軸登場，致詞時呼籲民眾支持18歲公民權。中央社記者王騰毅攝 111年10月28日

民進黨28日晚間在台北舉行「人蔘轉大人 社群之夜」活動，民進黨主席蔡英文（圖）壓軸登場，以逗趣的演講內容呼籲民眾支持18歲公民權。中央社記者王騰毅攝 111年10月28日