台灣參與世衛民航組織仍受阻 美承諾持續協助

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）台灣今年依舊未能參與世衛、國際民航組織大會，美台今天就此召開高階工作會議。美方承諾會持續支持台灣有意義參與，也會強化與理念相近夥伴的往來，提高外界對台灣貢獻的認識。

第75屆世界衛生大會（WHA）、第41屆國際民航組織（ICAO）大會分別在今年5月、9月舉辦，即使國際挺台參與力道強勁，台灣仍再度因為中國因素未受邀與會。

美國在台協會（AIT）與駐美代表處今天就擴展台灣參與聯合國及其他國際活動議題，於華府召開工作會議，由美國國務院與台灣外交部高階官員代表出席。美方未對外公布出席官員名單。

國務院指出，本次會議著重於評估過去一年在WHA、ICAO大會，以及支持台灣有意義參與非聯合國組織、區域組織及多邊倡議的努力；與會者就因應全球議題交換意見，包括全球公衛、飛航安全、氣候變遷、環境、電信、智慧財產權、經濟合作、宗教自由等。

國務院表示，美方代表在會中讚許台灣對國際社會的貢獻，並重申美國會依循長年政策，致力支持台灣有意義參與國際活動。

國務院說，全體與會者達成共識，同意有必要強化與在日內瓦、蒙特婁、紐約、台北、華府及其他地方的理念相近夥伴往來，以提高外界就台灣對國際社會正面貢獻的認識。（編輯：徐睿承）1111029