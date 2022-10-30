連續2天到金門 馬英九再為楊鎮浯拉抬聲勢

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）前總統馬英九今天搭乘最早班飛機來到金門，陪同國民黨金門縣長參選人楊鎮浯到人潮最多的金城鎮東門菜市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎；過程中巧遇對手陳福海團隊也在掃街請託。

馬英九昨天才來金門參加楊鎮浯競選總部成立大會，今天則是利用參加金門大橋通車典禮的機會，再來為楊鎮浯和國民黨金城鎮長參選人李誠智一起拉抬聲勢。

掃街過程中，沿途「馬總統加油！楊鎮浯凍蒜！李誠智凍蒜」聲不斷，還有民眾說「馬總統你一定要再出來選，我們永遠支持你」，面對鄉親熱情呼喊，馬英九、楊鎮浯、李誠智等人連連稱謝；由於爭相合影、索取簽名的民眾不少，也將菜市場原本就不寬的街道擠得水洩不通。

馬英九表示，值此關鍵時刻，兩岸氛圍並不如以往融洽，許多民眾期待國民黨扛起責任，挺身一戰；他呼籲，國民黨一定要更團結、再團結，楊鎮浯需要鄉親站出來力挺，他說，「支持楊鎮浯、就4愛金門」。

楊鎮浯感謝馬英九連續2天來金門，尤其利用大橋通車前空檔，陪他掃街、向鄉親問好，令他十分感動，也顯示馬英九對大橋有始有終、對金門有情有義。

楊鎮浯的對手陳福海仍然持續挨家挨戶懇託，今天到金沙鎮向鄉親拜票，他的妻子許梨羨則是在東門菜市場掃街，途中並巧遇馬前總統。（編輯：陳仁華）1111030