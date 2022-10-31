藍要求落實居住正義 綠委：相關政策成效已顯現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北31日電）國民黨團今天要求蔡政府拿出具體方案落實居住正義，民進黨團書記長郭國文指出，如果沒有推出房地合一稅2.0等相關政策，房價漲勢恐更驚人，相關政策成效已開始顯現。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯，以及立委費鴻泰等人，今天在立法院召開記者會，批評蔡政府所謂的居住正義是選舉口號，欺騙年輕人選票。

曾銘宗表示，根據主計總處統計，雖然民眾每月總薪資，從2016年的新台幣4萬9266元，到了2021年為5萬5792元，但在考量物價後，年輕人生活越來越困難，根本買不起房，甚至繳不起房租，蔡政府居住正義跳票。

曾銘宗指出，不僅薪資成長有限，所得分配也嚴重惡化，有錢人囤房情況相當嚴重，經濟成長的果實讓有錢人拿走，有錢越有錢，沒錢的人越窮。他要求蔡政府拿出具體方案落實居住正義、進行租稅改革、改善低薪，給年輕人有個希望的未來。

另外，針對衛福部長薛瑞元等人日前前往民進黨台北市長參選人陳時中競選總部拜訪，曾銘宗表示，非常奇怪，高度懷疑是在串供，尤其在高端疫苗效益報告要提出時去拜訪，是串供，還是給高端報告延期，又或是協助陳時中打選戰，請陳時中、薛瑞元講清楚說明白。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問時表示，薛瑞元已說明清楚，是下班後、老同事的見面，國民黨團把私領域的互動無限上綱，這是刻意的政治操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於居住正義問題，郭國文說，如果沒有推出選擇性信用管制、房地合一稅2.0、實價登錄2.0等相關住宅政策，恐怕房價漲勢更加出人意料。到目前為止，房價確實已朝向「軟著陸」的跡象，社宅也陸續推出中，這種議題不是立竿見影，但成效已開始顯現。

關於所得部分，郭國文指出，基本工資的調整是政府目前唯一可以使用的政策工具，而蔡政府執政幾年，基本工資就調幾年，相關數字都能顯現。（編輯：謝佳珍）1111031