台帛合作拚觀光 賴副總統11/1啟程出訪帛琉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北31日電）副總統賴清德明天將展開為期3天2夜的「帛旅專案」，11月1日至3日率團訪問帛琉共和國；此行重點在持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各項領域交流，隨團成員包括各地旅遊公會代表、旅遊業者等約100人。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）10月初來台灣進行國是訪問，並邀請總統蔡英文親自赴帛琉共同振興觀光。不過，由於當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，應對區域及全球局勢的各項挑戰，蔡總統特別指派賴副總統率團訪問帛琉。

賴副總統一行明天將啟程，依據總統府資料，這次訪團成員包括外交部次長田中光、衛福部次長石崇良、交通部觀光局局長張錫聰、農委會漁業署署長張致盛等部會代表。

同行團員包括逾30名來自全國各縣市旅行公會和觀光旅遊業者；在帛琉當地長期執行醫療合作計畫的「新光吳火獅紀念醫院」，將由董事長吳東進帶領醫療團隊共同前往，老爺集團總裁林清波也將隨團出訪。

整個訪團包括團員、隨員、維安、工作人員、各地旅遊公會代表、旅遊業者、醫療合作團隊等，約100人左右。

根據外交部規劃，代表團明天一早啟程，下午抵達帛琉共和國，接著會前往帛琉新都拜會帛琉總統惠恕仁；帛琉參、眾議院將聯合舉辦國會的歡迎會，賴副總統將在歡迎會中發表談話，之後參加「新都道路工程動土典禮」及前往駐帛琉技術團農場，視察推廣農業合作的成果，慰勞辛苦的技術團人員。晚間將參加惠恕仁主持的帛琉國宴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

訪團第2天行程主要是促進帛琉的觀光。惠恕仁將為訪團導覽世界知名、且為聯合國教科文組織所核定的世界遺產「洛克群島」。

訪團第3天行程安排2個見證儀式，首先是見證新光吳火獅紀念醫院與帛琉共和國衛生部「遠距醫療中心」的捐贈儀式；並將至帛琉棒球場見證「台灣國際棒球發展協會」捐贈帛琉棒球大聯盟棒球物資儀式。午間，賴副總統將與隨團記者茶敘，當天下午離開帛琉，晚間返抵國門。（編輯：張良知）1111031