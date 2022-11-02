故宮文物破損案惹議 立院教文會7日實地考察

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（中央社記者陳至中台北2日電）故宮3文物受損，引發外界關注。在野黨立委今天在立法院教育及文化委員會提議變更議程，明天就到故宮實地考察，但在討論後決定按原先排定7日考察，今天和明天仍審議教育部預算。

國民黨立委陳以信10月28日在立法院國是論壇指出故宮文物受損，故宮院長吳密察試圖隱匿。吳密察則強調，3起破損皆依規調查、懲處，並未隱匿，將編列預算改善瓷器包裝。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委鄭正鈐、陳以信等人在會議一開始就提出動議，希望變更議程，將明天審議教育部預算的議程，與11月7日考察故宮互換。

陳以信表示，他提出文物破損後，故宮未第一時間完整解釋，而是像「擠牙膏」、「趕牛車」的方式回應質疑，外界有批評才回應，不足以讓外界相信，主張應由教育及文化委員會成立小組到故宮調查。

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國民黨籍立委鄭正鈐、林奕華也都希望儘速到故宮訪視。林奕華提到，故宮的回應態度、管理機制都出問題，讓外界擔心是不是有把世界級的文物當一回事。她呼籲故宮應盡量把SOP（標準作業程序）等規範攤在陽光下，該檢討就檢討。

今天教文會主席、民主進步黨籍立委陳秀寶表示，國人都關注文物保存議題，教文會也已排定7日考察，因此裁示今、明2天仍審議教育部預算，在場朝野立委也沒有異議。（編輯：張芷瑄）1111102