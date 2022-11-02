接見美國人權基金會長 游錫堃：共同維護民主

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（中央社記者范正祥台北2日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」3日將在台灣登場，立法院長游錫堃今天接見美國人權基金會（Human Rights Foundation）會長布斯塔尼（Céline Assaf Boustani）一行時呼籲，共同維護民主、捍衛人權。

布斯塔尼表示，透過舉辦論壇，希望讓台灣與全世界接軌，也讓台灣人知道，台灣人並不孤單。

布斯塔尼與「奧斯陸自由論壇」的講者和人權運動者今天前往立法院拜會游錫堃，受到立法院歡迎。包括民進黨立委范雲、國民黨立委陳以信、無黨籍立委林昶佐及剛上任的台灣民眾黨立委吳欣盈都到場交流，跨黨派共同接待訪賓一行。

游錫堃致詞時向訪賓表示，「奧斯陸自由論壇」第3次在台灣舉辦，訪賓應邀演講分享親身對抗極權專制、爭取自由民主的經驗，可謂「覺醒文化」（woke culture）的代表性人物，他相信大家一定能為參與論壇的聽眾帶來重大的啓發。

他指出，近年來，世界的民主版圖不斷萎縮，香港、新疆、緬甸、阿富汗的自由民主面臨巨大挑戰；全球約有半數人口生活在極權專制下，讓大家非常憂心。

游錫堃表示，台灣曾經經歷過數百年的被殖民統治，在追求民主自由的道路上，走得異常的艱辛，所以非常關心國際民主人權的發展，對於全世界各地發生的人權議題，立法院也經常付諸行動，表達關切的態度。

另外，游錫堃也提及，台灣雖然不是聯合國會員國，但聯合國9大人權公約的其中5部，台灣是以制定施行法的方式國內法化。

游錫堃指出，台灣是一個崇尚自由、民主、人權與法治的國家，非常珍惜今日自由民主的生活方式，也非常在乎全世界人類的自由民主、和平共榮。

致詞時，游錫堃也表示，大家很關心中國民主的發展情況，非常希望中國早日民主化。不過，他也憂心，從中國共產黨新公布的政治局常委名單可以看出中共總書記習近平的獨裁布局更加集權。

游錫堃說，習近平更打破慣例連任疑似恢復終身制，這樣的現象實在令人擔憂威權中國會隨時輕啟戰端。

游錫堃呼籲，人權是相同的語言，共同追求的普世價值，共同維護民主、捍衛人權，期盼國際民主同盟國也能更加密切合作，共同為全球和平穩定發展而努力。

布斯塔尼致詞時感謝台灣為人權所做的貢獻，她表示，非常高興來到台灣認識新朋友，共享價值、捍衛民主，更加深化自由，也肯定台灣在維護這些價值的努力。

布斯塔尼指出，3日是「奧斯陸自由論壇」第3次在台灣舉辦，將在全世界直播，透過舉辦論壇，希望讓台灣與全世界接軌，也讓台灣人知道，台灣人並不孤單。

此外，布斯塔尼也說，期望推動台灣的社會團結，持續使台灣成為自由人權之都。（編輯：林興盟）1111102