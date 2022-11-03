林峯正：查黨產進度加速 可歸還國家金額逾830億

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（中央社記者游凱翔台北3日電）為紀念已故經濟學家張清溪，黨產會今天舉辦紀念學術研討會。主委林峯正指出，2年前經大法官會議解釋並確認黨產條例無違憲後，查黨產進度均加速，統計迄今，調查處分且可歸還國家金額超過830億。

不當黨產委員會上午在台大法學院霖澤館舉辦「無所不在的黨國－紀念張清溪教授」學術研討會，黨產會指出，舉辦的宗旨在紀念張清溪對台灣經濟學的貢獻，以及對自由民主理念的堅持與實踐。

黨產會主委林峯正開幕致詞表示，2年前經大法官會議解釋並確認黨產條例並無違憲後，查黨產的進度均有加速，統計至目前為止，調查處分且可歸還國家的金額超過新台幣830億元，這個計算基礎很多都使用公告現值，因此實際的金額恐遠高於此。林峯正提到，除了處分之外，實際拿回雙北市價值比較高的不動產，同時已登記為國有。

林峯正提到，大法官釋憲後由於最高行政法院支持大法官的意見，因此較沒有停止執行黨產會的聲請處分，雖然目前也有相關訴訟在高等行政法院，不過很慶幸少數宣判的案件均有利於黨產會，也希望未來能維持這樣的進度。

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林峯正指出，其實查黨產這件事在過去世代就有人提到，但當時說這件事會有生命危險，最早提及此事的是雜誌「自由中國」，近期則有國片「流麻溝十五號」還原過去的歷史，顯現當年要做這件事，就要付出很大的代價，因此今天大家聚集於此舉辦學術研討會，就是要紀念張清溪所帶來的貢獻。

張清溪1970年畢業於國立台灣大學經濟系、美國俄亥俄州立大學經濟學碩士、博士，早年投入台灣社會改革活動，曾與學者共同成立「澄社」，關懷時政、弱勢、推動「萬年國會」改選，參與促進台灣民主轉型的過程。（編輯：翟思嘉）1111103