藍指利用選舉行黨內派系鬥爭 林佳龍競辦反擊

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國民黨立院黨團總召曾銘宗（右2）、首席副書記長謝衣鳯（左2）及新北市議員陳偉杰（左）、議員參選人林鼎超（右）3日舉行記者會，曾銘宗表示，民進黨選舉策略就是在有危機時打出「抗中保台」牌，但其新北市長參選人林佳龍近期卻因選情告急而操作亡國感，刻意抹黑、抹紅對手，國民黨團要予以嚴厲譴責。中央社記者郭日曉攝 111年11月3日

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（中央社記者王承中、高華謙台北3日電）國民黨團總召曾銘宗今天表示，民進黨新北市長參選人林佳龍輔選只照顧正國會派系參選人，以派系、政黨利益為先，要如何擔任新北市長。首席副書記長謝衣鳯指出，林佳龍利用新北市長選舉，進行民進黨內的派系鬥爭。

林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，中國國民黨新北市議員參選人竟為博取版面，大費周章到立法院開不知所云的記者會，令人尷尬。

他說，林佳龍從政以來維護台灣主體、爭取民主，推動國家正常化有目共睹，國民黨這些非事實言論是鬧笑話；既要談台灣利益，新北市長侯友宜是國民黨參選人，是否要回答國民黨九二共識、一個中國及台灣不是主權獨立國家等主張，是否也是侯友宜的主張？

民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑，新北市長侯友宜接受九二共識，一個中國，應對台灣的主權說清楚立場，這是不容迴避。侯友宜則表示，保護中華民國、捍衛台灣人民的安全，是他從警校就不變的初心。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯，以及國民黨新北市議員陳偉杰、新北市議員參選人林鼎超等人，今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，民進黨的選舉策略就是當有危機時就打出「抗中保台」牌，林佳龍近期卻因選情告急而操作亡國感，刻意抹黑、抹紅侯友宜，國民黨團要予以嚴厲的譴責。

曾銘宗指出，中華民國是主權獨立的國家，國民黨捍衛中華民國，堅持自由民主法治，主張兩岸要交流對話穩定發展，這是國民黨，也是國民黨籍參選人的立場。反觀林佳龍卻長期將派系利益、政黨利益置於國家利益之上。

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曾銘宗表示，近期就有媒體報導指出，林佳龍在新北市輔選議員，卻只照顧與他同派系的正國會參選人，引發重大爭議，請問林佳龍是正國會提名的新北市長參選人嗎？林佳龍以派系、政黨利益為先，要如何擔任新北市長。

謝衣鳯指出，林佳龍利用新北市長選舉，進行民進黨內的派系鬥爭，林佳龍的心目中還有中華民國、新北市民嗎？林佳龍還引用共產主義的「3顆饅頭中毒」說來評論侯友宜，這根本就是中國大陸統治階級的思想。（編輯：林興盟）1111103