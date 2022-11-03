彭博前作家：台灣個人化又具包容性 中國無法容忍

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）前專欄作家史密斯近日訪台後，盛讚台灣的獨特文明，既悠閒又便利，還有尊重個體的包容性，很像荷蘭。但這些正是中國無法容忍，令台灣面臨侵略威脅。

史密斯（Noah Smith）1日在個人部落格Noahpinion發文寫道，近日他來台灣11天，行程包括訪問數位發展部長唐鳳。根據他對台灣的親身觀察，他最先注意到人們輕鬆的態度。

史密斯表示，台北人的步調顯得悠閒，不像在紐約、東京或上海這類超大城市瘋狂忙碌。人們不會匆匆忙忙，不會著迷於瑣碎細節和加給自己額外工作；他也沒遇到有人大聲說話或爭吵，或是彼此擋路。

史密斯還指出，不像在日本，人們連去便利商店都要打扮；在台灣，就算在時尚鬧區，人們穿著就像去平價大賣場購物。

史密斯還詢問唐鳳，為何台北沒有更多破舊的老建物更新，她回答：「社會上沒有這方面的壓力。」

史密斯說，他能與唐鳳對談的機緣，也極度符合他對台灣的悠閒印象。他在一場網路活動上偶然遇見一名唐鳳的友人，對方當場幫他發了一封簡短電子郵件給唐鳳，於是史密斯就見到這位他心中的偶像。

史密斯親自訪台後，發現台北既有小鎮的感覺，又有大城市的便利性。而他剛好又是從荷蘭首都阿姆斯特丹直飛台灣，更能體會台荷文化相似處，包括悠閒清靜的氣氛、社會包容性高、性別平等與尊重同性戀人權，以及極低的犯罪率。台灣很有潛力被稱為「亞洲的荷蘭」。

儘管史密斯只停留短短11天，但他感到台灣是個高度個人主義的地方。他2次在酒吧遇到有人敢獨自一人身著全套龐克搖滾特殊裝扮出現，有時也感覺台灣人似乎都有自己的小事業。

史密斯表示，個人主義也注入到台灣政治，2014年發生的太陽花運動，便充滿各式各樣激進民主與數位運動的實驗，唐鳳也在其中參與一腳。他感覺台灣這種個人主義，與社會普遍的悠閒與包容態度有密切關係。

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然而，像台灣這樣一個愛好和平、繁榮發展和性情溫和的國家，為何被迫要為流血侵略的威脅做準備？史密斯指出，因為台灣代表的一切，是中國領導人無法忍受的，也就是亞洲的另一種發展藍圖。

史密斯說，台灣可能比日本和韓國更能向中國和其附庸國的人民展現他們所缺乏的，那就是一種可以自由做自己的生活方式，而不是為了服務一個偉大帝國而活。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111103