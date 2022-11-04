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羅明才再籲廢印花稅 蘇貞昌重提盧秀燕今昔不同調

2022/11/4 14:43
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（中央社記者范正祥台北4日電）國民黨立委羅明才今天質詢時再次呼籲廢除印花稅。行政院長蘇貞昌答覆時則重提台中市長盧秀燕今昔不同調，指中央幾年前要做，但地方及包括當立委時提案廢止印花稅、後來當市長的盧秀燕紛紛表示反對。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

過去曾提案主張廢除印花稅的羅明才今天再籲廢除印花稅，蘇貞昌則對羅明才說，「你上次又沒有幫忙講話」，現在又講，「你不記得這件事情的後來發展」。

蘇貞昌指出，3年多前回來擔任行政院長，當時的工商協進會理事長林伯豐率團到訪談廢除印花稅，「我當場答應」，他們全體拍手；藍、綠立委都提案過，印花稅可以廢除，但因這是地方稅，廢除的話，中央要來補助地方，「我願意喔」。

蘇貞昌表示，結果他同意後，地方及包括當立委時都曾提案要廢除印花稅的台中市長盧秀燕，都紛紛表示反對。

談及行政院當時本已準備廢除印花稅，蘇貞昌說，「那時候我要做」，而且行政院準備編列新台幣120億元補助地方，讓地方不致因為廢除印花稅而有損失，「我正要做」，但當初支持廢印花稅的盧秀燕等人卻出來講相反的話。

蘇貞昌表示，當時許多國民黨人還罵他，批評他贊成廢除印花稅是「慷地方之慨」，他其實不願再提起這件事情的後來發展，是因為羅明才今天質詢才又提到。

羅明才說，關於廢除印花稅一事，因為別人做不了，還是蘇貞昌有魄力，能把這事協調做好；羅明才還說，請蘇貞昌繼續打拚，「不要氣餒」。（編輯：蘇志宗）1111104

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