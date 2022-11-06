朱立倫大讚蔣萬安辯論表現 像美國總統大選的甘迺迪

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國民黨主席朱立倫（圖）6日在台北出席國民黨「慶祝建黨128週年黨慶大會」表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安在台北市長選舉電視辯論會的表現，就像當年美國總統大選與尼克森辯論的甘迺迪，讓人充滿希望。中央社記者張皓安攝 111年11月6日

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（中央社記者王承中台北6日電）台北市長選舉電視辯論會昨天落幕，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安的表現，就像當年美國總統大選與尼克森辯論的甘迺迪，讓人充滿希望。

朱立倫今天出席中國國民黨建黨128週年黨慶台北市表揚活動，他在會前接受媒體聯訪時表示，相信蔣萬安最後一定會勝選，帶給台北不一樣的未來。

至於民進黨台北市長參選人陳時中辯論的表現，朱立倫則說，「大家看了很搖頭」，對於防疫過程中民眾的疑慮，陳時中應虛心答覆，用閃躲的方式想要逃避現實，只會讓大家看到狡猾，他認為台北市民不會選這種人當市長。

朱立倫指出，現在全台灣最流行的就是「中國鵬賺人民幣」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬過去立委競選失利後就去中國大陸開公司賺人民幣，國籍還寫中國，現在回來又喊抗中保台，這樣的雙標誰能接受呢，他呼籲綠營側翼趕快修理鄭運鵬。

針對前高雄市長韓國瑜幫國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，朱立倫表示，林耕仁是國民黨提名的參選人，黨內同志幫林耕仁是天經地義，他謝謝韓國瑜和每一位要去幫林耕仁的黨內同志，大家都不怕被打，都會全力支持黨提名的同志。

此外，有關外界謠傳是黨內授意讓林耕仁攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，朱立倫則說，講這種話的人是沒有常識、惡意破壞的人，林耕仁是主要政黨推薦的參選人，一定會對競爭對手提出疑慮，對方就好好來回答。

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朱立倫指出，林耕仁在2、3個月前民調一直維持第一，所以可能認為只要穩紮穩打就能贏得勝選，但這2個月民調開始下降，所以現在重新找回主戰場，整合陸軍、空軍發揮戰力，回到他領先的地位，這很正常。

對於是否擔心民眾黨取代國民黨，朱立倫表示，民主政治每一個政黨都在競爭，國民黨是一個百年政黨，有自己中心思想，堅持的原則絕不改變，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國，永遠守護民主自由。（編輯：林淑媛）1111106