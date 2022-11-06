沒人幫林耕仁？朱立倫：侯友宜、馬英九都會去

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國民黨台北市議員參選人徐弘庭（左2）6日成立競選總部，國民黨新北市長參選人侯友宜（左1）、基隆市長參選人謝國樑（右2）與黨主席朱立倫（右1）等人一同出席成立大會力挺。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日

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（中央社記者王承中台北6日電）外傳黨內沒人要幫國民黨新竹市長參選人林耕仁，國民黨主席朱立倫今天表示，這是挑撥離間，國民黨全黨都在幫林耕仁，國民黨行動中常會剛在新竹舉辦，昨天前高雄市長韓國瑜也去幫林耕仁，接下來新北市長侯友宜、前總統馬英九都會去幫忙。

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韓國瑜昨天幫林耕仁站台，林耕仁哽咽表示感動。朱立倫今天下午出席國民黨台北市議員徐弘庭競選總部成立大會，對於外傳黨內沒人要幫林耕仁，朱立倫表示，這是挑撥離間，只有對手會這樣講，國民黨全黨都在幫林耕仁。

朱立倫指出，林耕仁現在實實在在、踏踏實實發揮陸戰空戰，國民黨的行動中常會剛剛才在新竹舉辦，昨天韓國瑜也去幫林耕仁，接下來侯友宜、馬英九都會去幫林耕仁。（編輯：蘇志宗）1111106