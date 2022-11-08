勞動基金虧損 民眾黨團促召開年金改革委員會

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（中央社記者郭建伸台北8日電）勞動基金今年1月至9月虧損新台幣5124.6億元，台灣民眾黨立法院黨團今天呼籲，總統蔡英文應正視千萬名勞工憂慮，召開總統府國家年金改革委員會，提出勞保破產具體改革方案。

勞動部勞動基金運用局1日公布最新基金運用統計，整體勞動基金截至今年9月底止規模為5兆5579億元，9月單月收益率負3.57%，收益數負1919.9億元，今年迄9月底止評價後收益數為負5124.6億元，收益率負9.87%。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立委吳欣盈今天舉行記者會。

張其祿指出，10月3日勞動基金運用局宣布投入700億元勞退基金，辦理委託經營計畫，但目前是否屬逢低買進護盤的時機令人懷疑；目前國際政經情勢動盪，勞動基金虧損仍看不見盡頭，政府應為勞工退休金把關，勞動基金操作應回歸專業理性。

吳欣盈指出，無論什麼政黨執政，勞保年金具體改革方案都不能再等，應立即著手解決問題。

邱臣遠指出，行政院應速提出「勞動部勞動基金運用局組織法」修法版本，提升勞金局內部監督機制及外部監理權限，並立即啟動總統府國家年金改革委員會，提出勞保年金具體改革方案與時程。（編輯：蘇龍麒）1111108