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林佳龍遭控涉賄選 調查局：情資已提報新北地檢

2022/11/9 12:08
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（中央社記者王揚宇台北9日電）網傳計程車貼民進黨新北市長參選人林佳龍廣告貼紙可獲新台幣200元至500元影片，遭人質疑賄選。法務部調查局長王俊力今天說，已把情資提報給新北地檢署；法務部長蔡清祥說，若提報給地檢署就會立案。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部等列席，就2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效等議題，進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時撥放2段影片，並說外界質疑林佳龍發200元到500元給計程車司機，還被駕駛側錄放上網，而影片的重點在於，有貼貼紙的可能會拿到200元或500元，不用貼貼紙的可拿200元，這到底是廣告、綁樁還是賄選。

王俊力說，調查局有看到這些影片，也把情資提報給地檢署，未來檢察官會針對個案具體事實內容判斷，但因為有個案發生，「在這裡我們不便回答」。

曾銘宗詢問，地檢署有無立案調查。蔡清祥說，調查局如果有報地檢署，地檢署就會立案，但他不曉得個案處理程序為何；王俊力則指出，調查局有提報給新北地檢署。

曾銘宗說，新北地檢署已經立案，多久會有相關偵辦動作。蔡清祥指出，尊重個案承辦檢察官的專業判斷，他會把相關訊息轉達給負責督導全國查賄的最高檢察署，應該要盡速處理的就要處理。

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對於林佳龍遭人質疑賄選，林佳龍競選辦公室7日發布新聞稿指出，這是競辦於9月27日與4名計程車司機簽訂「車身廣告租賃協議書」，以2個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間張貼廣告，雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法。

林佳龍競辦8日也召開記者會表示，這是合法租用車身張貼廣告，桃園市議員詹江村藉此造謠賄選，將提告。（編輯：蘇龍麒）1111109

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