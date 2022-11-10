無人機中製疑慮 蘇貞昌指定政委吳政忠與羅秉成調查

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（中央社記者賴于榛台北10日電）今年國慶焰火晚會展演的無人機遭質疑是中國製造，行政院發言人羅秉成今天表示，院長蘇貞昌第一時間已指定他與政委吳政忠調查事件原委，有進度會進一步說明。

國民黨立委魯明哲日前質疑，今年在國慶焰火晚會展演的無人機，有中國製造的疑慮。國科會主委吳政忠昨天初步說明，廠商所用無人機的馬達、電池、外殼為中國製，而關鍵的零組件如導航、飛控等晶片為歐美製，初判應無資安疑慮。

羅秉成今天主持政院會後記者會時回應媒體提問時表示，蘇貞昌第一時間便指定他與吳政忠將事件原委調查釐清，若有進度會進一步說明，同時也利用這個個案機會，強化相關資安防護體制與機制。

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羅秉成表示，蘇貞昌今天在院會中特別提醒各部會，施政不能各自為政、不能見樹不見林，要從國安跟資安的高度與角度來進行，整個團隊除能打安打、全壘打，也要能守備。

蘇貞昌同時要求，各部會需合作團結，須對國安、資安有足夠的敏感性跟能力，且要貫徹行政執行力，像是規範訂定後，要有機制查核落實情形，契約內容履約執行管理也需展現態度。（編輯：林淑媛）1111110