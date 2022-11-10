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蘇貞昌勉勵行政團隊 施政眼光要顧及國安、資安

2022/11/10 13:58
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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院長蘇貞昌今天勉勵行政團隊，施政格局要放大到國安、資安角度，不能只管自己業務、見樹不見林，盼各單位都禁得起檢驗，首長們也要盯牢，把方法找出來，做事就會一直成功。

國發會今天在行政院會報告「第5屆政府服務獎」，此屆評比「數位創新加值」及「社會關懷服務」，共24個機關獲獎，會中也邀請獲獎單位的一、二級主管列席。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在會中表示，昨天總統蔡英文與他見面時，肯定目前的行政團隊最熟稔業務、最能團隊合作，是做得最好的行政團隊，也請他向團隊轉達此嘉勉。

蘇貞昌表示，他感謝蔡總統肯定，但同時也要進一步要求行政團隊。

蘇貞昌說，2019年上任以來，便要求閣員不要長篇大論，而是要掌握狀況、進行研判、提出解方，他只會告訴首長目標與態度，這過程解決方法可以變，但機關要做出成果，且對成敗負責。

蘇貞昌舉政府因應非洲豬瘟防治、防疫、百年大旱、破獲混充茶，及面對中美貿易大戰等施政挑戰為例表示，施政必須依靠跨部會團隊互相合作，各部會的司、處、署、局主管在新時代要用新方法，施政時不能見樹不見林，而需將格局放大至國安、資安角度，避免只管自己業務、各自為政。

他說，執政團隊是一支球隊，除了可以打安打、全壘打，也要能守備，各級主管要從全局眼光來看，運用新方法，且團隊出手時機要非常專業且有戰績，期待各單位禁得起檢驗，首長們也要盯牢。

蘇貞昌說，他注重做事成功，只要把方法找出來讓事情成功，團隊就會一直成功，這是他對行政團隊的拜託也是要求。（編輯：林淑媛）1111110

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