韓國瑜新竹市站台 楊文科、林耕仁展現藍營團結力

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國民黨新竹市議會議長許修睿（前左2）10日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜（前中）、黨籍新竹市長參選人林耕仁（前右2）、新竹縣長楊文科（前右1）都到場，展現藍營大團結氣勢，在場支持者高喊「凍蒜」。（楊文科競選辦公室提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）國民黨新竹市議長許修睿今天成立競選總部，前高雄市長韓國瑜、黨籍新竹市長參選人林耕仁、新竹縣長楊文科均出席，展現團結力。

國民黨競選連任的新竹縣長楊文科競選辦公室發布新聞稿表示，楊文科與許修睿、林耕仁、韓國瑜等人在台上，展現藍營大團結氣勢，在場支持者高喊凍蒜，加油聲不斷。

韓國瑜表示，市府一定不能只當大財團的後盾，要把眼光放在弱勢上，讓新竹沒有苦難，期許林耕仁一定要做到，「市長林耕仁，新竹無苦人」。

楊文科說，新竹縣市的藍軍要大團結，要選出好的市長林耕仁、好的議長許修睿，共同為新竹市的打拚。

林耕仁表示，楊文科是個好客的人，立法委員高虹安來訪，他是用接待客人的方式，而藍軍唯一支持的是林耕仁，新竹縣市要合作，這是過去到現在一直始終不變的，今天楊文科特別到場鼓勵他，一定會一起加油。

許修睿說，國民黨及藍軍要有自己的理念，國民黨所有議員及民代在這邊，都是堅定的支持林耕仁，為了新竹的未來，要支持新竹的在地服務25年的林耕仁。（編輯：張銘坤）1111110