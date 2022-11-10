館長稱被查稅 政院：工商普查不會移作課稅用途

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（中央社記者賴于榛台北10日電）媒體報導網紅「館長」陳之漢多間公司被查稅，行政院晚間透過新聞稿解釋，工商普查非查稅，亦不是聯合稽查，資料保密僅供統計之用，更不會移作課稅用途。

媒體報導陳之漢在直播時稱多家公司被查稅，財政部傍晚已發布新聞稿澄清，賦稅署及各地區國稅局針對陳之漢經營的公司，皆未有派案查核紀錄或經檢舉的案件。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組說，有關有健身業者聲稱主計總處連續5年對其經營的公司進行「稽查」，實為嚴重誤解。

羅秉成說，主計總處為中央主計機關，依統計法的規定，至少每5年會針對工業及服務業等進行俗稱「工商普查」，此項普查不是查稅，也不是聯合稽查，資料保密僅供統計之用，更不會移作課稅之用，且若已自行上網填報者（約有7成業者），亦不會派普查員訪查。

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他表示，普查是由行政院主計總處與各地方政府主計處共同辦理，由地方政府派普查員執行，今天業者誤解財政部對其進行查稅後，已請稅政機關向業者說明及對外澄清；但該業者對於工商普查仍有所誤解，因此特此補充釐清說明，避免各界誤傳。

羅秉成指出，工商普查的目的，是為掌握整體工業及服務業最新基本資料，提供政府規劃工業及服務業發展計畫，作為釐訂有關產業發展策略的參據，至於，工商普查相關資訊可於行政院主計處網站了解。（編輯：林克倫）1111110