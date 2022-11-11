賴清德嘉義縣參拜廟宇 讚美翁章梁5星級縣長

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）副總統賴清德今天到嘉義縣番路半天岩紫雲寺及東石港口宮參拜，讚美嘉義縣長翁章梁是5星級縣長，在外縣市輔選時都舉這裡的發展為例要其他縣市學習，嘉縣已是「農工大縣」。

賴副總統今天由翁章梁、議長張明達、立委陳明文等人陪同到嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺及東石鄉港口宮參拜，廟方敲鐘鳴鼓熱烈歡迎，並引來大批民眾觀看副總統風采。

賴副總統紫雲寺致詞表示，這次第3次來目的是叩謝神恩，感謝觀音佛祖、諸位神尊對台南的庇佑，也謝謝紫雲寺管理委員會與善男信女，在2016年他當台南市長時永康維冠大樓地震倒塌時寄付大筆善款，給台南市從事救災的工作。向大家報告救災工作已經完成，維冠大樓也重建落成。

賴副總統說，這幾年嘉義縣各界很團結，因此縣政有很大的進展，他去雲林、彰化、南投演講助選，一定要拿嘉義縣的進步來舉例，給其他縣市參考，嘉義縣已成了「農工大縣」，有設在太保的科學園區、亞洲無人機AI 創新應用研發中心，還有馬稠後、大埔美、水上南靖、中埔公館、民雄航太等工業區。

賴副總統指出，遠見雜誌全台縣市長施政滿意度調查翁章梁榮獲5星級縣長、天下雜誌縣市長施政能力調查翁章梁排全台第2名，如此優異的表現鄉親一定要讓他連任，而且讓他獲得嘉義縣長投票有史以來最高的得票率。

翁章梁致詞表示，賴副總統當台南市長、行政院長時也都來過紫雲寺，如果賴副總統再上一層樓，不但要贈匾紫雲寺，還要再來一次，向觀音佛祖還願。

翁章梁說，賴副總統非常關心嘉義縣，在COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情爆發期間，更親自打電話給他，分享過去身為醫師的專業，關心並提醒未來該注意的防疫重點，讓他內心非常感動。

陳明文也表示，賴副總統有情有義，今天特別來紫雲寺還願，他當行政院長時嘉義很多重大建設都是他核定的，嘉義鄉親也都期待賴副總統能更上一層樓，來領導台灣。

結束紫雲寺行程，賴副總統隨即前往東石鄉笨港口港口宮參拜，同樣受到熱烈歡迎。（編輯：黃世雅）1111111