高端疫苗審查 蘇貞昌激辯藍委互指囂張

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（中央社記者郭建伸台北11日電）國民黨立委林奕華今天在立法院會質詢高端疫苗審查標準時，與行政院長蘇貞昌激辯，兩人互指囂張跋扈，林奕華甚至拍桌要求暫停質詢時間。場面一度火爆，就連主席台的立法院長游錫堃都遭波及被林奕華抗議。

立法院今天繼續進行總質詢。林奕華質詢指出，世界衛生組織、歐盟、美國都有公開揭露新冠疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，並公開外聘專家學者背景名單、會議記錄；但台灣不僅沒公開審查的外聘學者，資料也僅有部分公布，與國外標準相去甚遠。

林奕華表示，當時審查委員會是21人決議1年後評估是否延續EUA，但今年委員會審查卻縮水成15人；扣除主席1人，結果是14比0都同意，讓人以為是共產國家，看不到反對聲音。

衛福部長薛瑞元表示，21位審查委員中，有1位之前退出，另外1位是製程（CMC）方面的專家，因不涉及效益審查，所以剩下19人；8月的審查會議時，有3人請假，11月審查時，之前請假3人有出席，但另外有4人請假，因此是15人。

林奕華指出，衛福部先前都沒告知有委員請假，質疑公告不誠實。蘇貞昌則反駁，認為林奕華質詢有誤導之嫌。

但就當林奕華準備換別的質詢議題時，蘇貞昌則反指林奕華不給薛瑞元解釋機會且要轉移話題。

林奕華指出，蘇貞昌是中華民國有史以來最沒風度的行政院長，4年前蘇貞昌是敗選才來當行政院長，「再來可能就是別人來當行政院長了」，並指蘇貞昌囂張跋扈。

此番話一出，蘇貞昌開始與林奕華激辯，反批是林奕華囂張跋扈，並脫口說出「你怎樣？」雙方激烈交鋒，場面火爆。

過程中林奕華一度呼籲立法院長游錫堃應制止，並拍桌要求院會應暫停質詢倒數時間。雖然林奕華要求倒數時間暫停，但游錫堃僅呼籲雙方互相尊重憲政職權，並宣布繼續質詢。

林奕華直言，立法院長不公正、行政院長囂張跋扈，難怪民進黨支持度這麼差。

林奕華也指出，衛福部宣布不採購高端疫苗，為何還要延續高端的EUA，質疑是否為高端股價或維持衛福部面子。

蘇貞昌表示，2年前是國民黨團鼓勵國產疫苗，現在變來變去的反而是國民黨。（編輯：林興盟）1111111