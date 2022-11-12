游錫堃：遏阻侵略戰爭 找回先民保家衛國台灣精神

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立法院長游錫堃12日出席台灣教授協會感恩餐會，他說，如果台灣被迫一戰，雖然已70多歲，他願意跟著大家一起與敵人拚搏到底。中央社記者溫貴香攝 111年11月12日

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（中央社記者溫貴香台北12日電）立法院長游錫堃今天說，依據民調及外媒報導，台灣防衛意志薄弱才是令人擔憂的事，台灣人民應有誓死捍衛台灣的決心，才能遏阻侵略者發動戰爭，當務之急在於找回先民保家衛國的台灣精神。

游錫堃中午出席台灣教授協會感恩餐會，他致詞指出，台灣雖有海峽天險，仍要有精良武器、足夠的防衛能力，使中共難以登陸，不敢輕易侵略台灣。

他表示，依據民調及外媒報導，台灣防衛意志薄弱才是令人擔憂的事，台灣全體人民均應有誓死捍衛台灣的決心，才能遏阻侵略者發動戰爭。

游錫堃並以滿清割讓台灣給日本為例，當時台灣人民在無政府、無軍隊、無武器的情形下，抵抗日軍達5個月又20天後，全島才被「悉予平定」，這就是先民保家衛國的台灣精神；游錫堃說，假如台灣真的被迫一戰，他雖然已70多歲，仍然會與敵人拚搏到最後。

民進黨台北市長候選人陳時中則以錄影方式致詞，他表示，近年來中國對台灣的打壓力道愈來愈強烈，在此關鍵時刻，台北市長一定要堅定捍衛保護國家的立場，他就是最值得信賴的不二人選，他的立場就是抗共保台。

陳時中說，捍衛國家主權、民主自由的生活方式，是所有台灣人共同的責任，他不會逃避責任，若當選市長會帶領台北走向世界。

今天參與台灣教授協會感恩餐會的人士還包括：台灣教授協會會長許文堂、副會長張富美、監察委員賴振昌、民進黨立委莊瑞雄、國史館長張炎憲、228事件紀念基金會執行長楊振隆等人。（編輯：郭無患）1111112