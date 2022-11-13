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若中共犯台 日本調查逾7成受訪者反對出動自衛隊

2022/11/13 16:36
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本公益財團法人「新聞通信調查會」發布一項調查結果，近8成日本受訪者對台灣發生事態抱持危機感；如果中國武力犯台，有超過7成受訪者反對派自衛隊跟美軍聯手對抗共軍。

日本時事通信社報導，這項調查由「新聞通信調查會」在今年8月26日到9月13日進行，共獲得2993位18歲以上日本民眾回答。

面對「是否對日本遭受他國軍事攻擊感到不安」的提問，有76%受訪者認為「感到非常不安」或「整體來說感到不安」，大幅超過「整體來說未感不安」或「完全不會感到不安」的21%。

合計79%受訪者對台灣發生事態「非常有危機感」或「整體來說有危機感」。

一旦中國武力犯台，有關日本派出自衛隊跟美軍聯手對共軍作戰，僅有22%受訪者表達「贊成」或「整體來說贊成」；而「反對」或「整體來說反對」的受訪者合計高達74%。

至於作為美軍的後勤支援及駐日美軍基地的使用，受訪者的意見趨於兩極。

有關烏克蘭情勢，88%受訪者整體來說抱持關心；至於接收資訊的管道以民間電視台含官網占比79%最高、日本放送協會（NHK）含官網占比65%、全國性報紙含官網占比33%。

調查也觸及媒體信賴度，如果以100分作為滿分來看，NHK以67.4分居冠、全國性報紙以67.1分的些微差距次之、民間電視台以62.1分排名第3、廣播電台以55.1分排名第4、網路媒體以48.9分居第5。

另外，這次調查顯示日本報紙訂閱率為58%，較上次在2021年調查的61%下滑，且從開始調查以來的2008年的88%來看，呈現年年下滑的趨勢。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111113

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