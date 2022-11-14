蔡總統：資金回流關鍵時刻 要擴大公私合作模式

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（中央社記者張璦台北14日電）促參法今年可望完成修法，開創新紀元，總統蔡英文今天表示，期盼藉推動促參，讓台灣投資管道更暢通，創造政府、企業、民眾三贏局面；台灣正迎來資金回流關鍵時刻，更要擴大政府和民間合作範圍、模式，讓經濟發展動能更加活絡。

「金擘促參 共好臺灣」系列活動－促參新紀元啟動儀式今天登場，蔡總統、行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮等人出席。

蔡總統致詞時指出，很高興參加財政部舉辦的促參新紀元啟動儀式，一起見證民間參與公共建設的成果，以及促參制度的新里程碑；22年前政府制定「促進民間參與公共建設法」，到現在促參簽約件數已累計超過1500件、吸引民間投資金額逾9000億元。

蔡總統表示，政府、民間攜手合作創造許多成功的促參案例，包含最近啟用的新竹市立馬偕兒童醫院、台南市立安南醫院、高速公路電子收費系統（ETC）、各地交通設施，及各縣市垃圾焚化爐、污水下水道環保設施等。

蔡總統肯定、感謝在場22家企業代表，她表示，有企業的積極投資，造就民眾更好的生活品質，創造地方經濟發展，和更多就業機會。

蔡總統表示，台灣正在迎來資金回流潮，台商返台投資，海外資金和外資加碼投資台灣，在這關鍵時刻，更要擴大政府、民間合作範圍和模式，提供民眾高品質公共服務，讓台灣經濟發展動能，更加活絡。

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蔡總統指出，今年促參法修法議程，希望在年底三讀通過，希望公私協力推動建設範疇更加多元，包含數位建設、綠能設施等新興公共建設，都可以採用民間參與，讓台灣相關制度與國際接軌，並更具有投資誘因。

蔡總統表示，期待因為推動促參，讓台灣投資環境更友善、管道更暢通，一起創造政府、企業、民眾三贏局面，今天是民間參與公共建設新紀元的開始，未來要繼續為更好的台灣、更好的公共建設努力。（編輯：楊蘭軒）1111114