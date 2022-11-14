蘇貞昌表揚36名模範公務員 讚周志浩防疫有功

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（中央社記者游凱翔台北14日電）行政院長蘇貞昌今天出席模範公務人員頒獎典禮，表揚36名獲獎人，包括防疫有功的疾管署長周志浩。蘇貞昌除肯定所有受獎人，也笑稱，「如果說行政院會講話第一多的就是我，第二多的就是周志浩」。

民國111年行政院模範公務人員頒獎典禮下午在公務人力發展學院福華國際會館舉行，受獎人員有疾管署長周志浩、空勤總隊機務組科長劉鴻鈞、刑事局偵六隊偵查員余元奎、高雄地檢署檢察官范家振、調查局台北市調查處中正調查站副主任張文俊、台中榮民總醫院院長陳適安、台北市教育局資教科長陳秉熙、桃園市政府秘書長黃治峯等36人。

蘇貞昌致詞表示，他要代表政府最高的行政機關，對全國36萬名公務人員中的傑出者表達感謝與肯定，他從小就被教導要懂的感恩，也因此他首次參與頒獎典禮時就交代人事總處，應增加得獎人數及獎金，讓得獎者有更高的榮譽感，同時更要讓得獎者分享感言，同時讓得獎者的親人、老師等一同出席見證。

蘇貞昌指出，他的爸爸是屏東縣政府最基層的公務人員，父親退休時當時的縣長致贈一塊如明信片般大的感謝牌，迄今仍放在家裡最顯眼的地方，表示父親曾受到的肯定；也因此他擔任縣長時，就指示相關單位獎牌的製作應該要尊榮感，而非只是把感謝狀放在相框中。

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蘇貞昌也提到，今天受獎人員有衛福部疾管署長周志浩，「如果說行政院會講話第一多的就是我，第二多的就是周志浩」，疫情期間他一共報告52次，同時更夜以繼日工作，多少的談判、辛苦都是周志浩；但蘇貞昌也補充，他相信每個受獎人都很辛苦。

蘇貞昌最後提到，台灣有很多人很努力的經過嚴格考試後成為公務人員，又很守規定、盡心盡力、沒有計較的成為今天的得獎者，因此應該要傳揚此消息，他由衷肯定與感謝各位，很榮幸與大家成為團隊、一起替國民努力，蘇貞昌最後也鞠躬，向在座所有得獎者、家人鞠躬敬禮。（編輯：蘇志宗）1111114

行政院長蘇貞昌（左）14日下午出席民國111年行政院模範公務人員頒獎典禮，頒獎表揚36名獲獎人；建立獨步全球的心房顫動電燒術，並訓練世界各地逾百位心律不整專科醫師的台中榮民總醫院院長陳適安（右）獲獎。中央社記者郭日曉攝 111年11月14日

行政院長蘇貞昌（左）14日下午出席民國111年行政院模範公務人員頒獎典禮，頒獎表揚36名人員，包括防疫有功的衛生福利部疾病管制署長周志浩（右）。中央社記者郭日曉攝 111年11月14日