柯建銘提11/25院會停會 會與在野黨團溝通

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（中央社記者王揚宇台北14日電）九合一選舉併修憲複決公投26日舉行。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天晚間受訪表示，考量各黨都在備戰選舉、四處輔選，過去也有選前停會的案例，他會與各黨團總召溝通，看是否25日的院會停會一次。

立法院會15日將開會，討論刑事訴訟法關於完善保安處分程序權保障等10案；然而，隨著選舉投票日逼近，朝野各黨立委加足馬力，為其所屬政黨提名的候選人輔選，因此外界關注立法院是否會停會以及要停多久。

柯建銘晚間受訪說，15日的程序委員會，將討論18日、22日的院會議程，預計報告事項將有900多案；不過，選前一天的院會，考量朝野政黨都在衝刺選舉，而且過去立法院也有因選舉而停會的案例，建議25日可以停會一次，他也會跟國民黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團總召溝通，盼能達成共識。

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此外，柯建銘說，目前有多項重大法案，包括氣候變遷因應法、性暴力犯罪防制「四法」等案都還在協商，選後都要面對，希望大家可以好好協商。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受記者訪問時表示，過去立法院曾經因為地方選舉，有停會跟未停會的慣例，而停會須經過朝野協商，但之前關於「波波牙醫」的附帶決議案，通通推給國民黨，導致朝野目前信任基礎不夠、氣氛不佳，因此黨團傾向不會出席朝野協商，到時候再談。（編輯：蘇志宗）1111114