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感謝英相發言挺台 外交部：與英合作打造安全供應鏈

2022/11/16 10:43
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（中央社記者黃雅詩台北16日電）針對英國首相蘇納克表示台海現狀不應被單方面改變，英國隨時準備支援台灣，外交部今天表達歡迎與誠摯感謝，並強調將持續與英國深化合作，為全球民主陣營打造堅實安全的供應鏈。

外交部發言人歐江安向中央社表示，外交部注意到媒體報導英國首相蘇納克（Rishi Sunak）前往峇里島參加二十國集團（G20）峰會途中受訪表示，「對台灣的政策很明確，不應單方面改變現狀，而應以和平方式解決，英國隨時準備支持台灣」相關言論，外交部對英國立場表達歡迎與誠摯感謝。

歐江安表示，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化及全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同捍衛台海安全、區域和平穩定，為全球民主陣營打造堅實安全的供應鏈。

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綜合英國廣播公司（BBC）及衛報（The Guardian）報導，蘇納克前往峇里島參加20國集團峰會的飛機上受訪時，被問及是否認為英國應該向台灣提供武器。

對此蘇納克表示：「我們正在檢視所有政策，作為我們綜合評估的一部分。我們對台灣的政策很明確，就是不應該單方面改變現狀，應以和平方式解決。如同我們對抗中國的侵略一樣，我們隨時準備支援台灣。」（編輯：翟思嘉）1111115

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