民眾黨團：拜習會美中關係緩和 政府應推動兩岸對話

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北16日電）拜習會備受國際關注，台灣民眾黨團今天指出，這次拜習會後美中應該可以走出美國眾議院議長裴洛西訪台後的僵局，民進黨不該為了選舉，一味操作抗中保台激起社會對立，應著手推動兩岸公開和平對話。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，民進黨並沒有操弄或操作抗中保台作為選舉的議題，而且抗中保台是一個基本的價值與立場，這並沒有錯，也是最基本的，因為中國對台威脅不但沒有減少，還不斷增加。

羅致政指出，大家都要公開和平對話，沒有人不要，但問題在於，這有沒有預設的前提及預設的終局；如果預設的前提是九二共識或一個中國、預設統一作為結局，民眾黨可以接受的話，請公開說。

美國總統拜登（Joe Biden）14日在印尼20國集團（G20）峰會前夕，與甫取得第3任期的中國國家主席習近平進行長達3小時會談。拜登上任以來，曾透過電話或視訊與習近平進行5次對談，但這是兩人首次面對面會晤，引發外界關注。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天舉行記者會。

邱臣遠表示，美國期中大選剛結束，民主黨表現超乎預期，不僅守住參議院，拜登穩定國內政局，在拜習會顯得底氣十足；另一方面，習近平日前也在中共20大取得第3任期，這是美國開啟晶片戰及半導體貿易限制令與北京對台提升軍事威脅後，雙方最高領導人首次會晤。

邱臣遠指出，習近平對美中歧見劃出紅線，而拜登也解釋美國仍然致力於一中政策，但反對北京對台灣採取的強制性和日益激進的行動，邱臣遠呼籲政府應該利用機會，落實總統蔡英文在國慶演說對中國呼籲的平等對話，更加主動與中國接觸。

張其祿表示，拜登維持基本國策，代表美國對台海關係仍是基於美國對台關係基本底線，包含一個中國承諾、美中三公報、六大保證及台灣關係法等現狀框架；儘管拜登挺台立場確立，但可以見到這次拜習會雙方見面「劃紅線」。

民眾黨團指出，這次拜習會後美中應該可以走出裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的僵局，雖然會議中看似沒有關鍵合作項目，但已有效讓美中之間可能的軍事衝突受到控制。

民眾黨團呼籲，民進黨不該為了選舉，一味操作抗中保台激起社會對立，應立刻回歸專業理性，著手推動兩岸公開和平對話。

此外，民進黨立委許智傑接受媒體訪問時表示，「芒果乾」是習近平給全世界的，從香港反送中運動，全世界民主國家都感受到亡國感，冤有頭債有主，罪魁禍首是習近平才對。

許智傑說，建議在野黨應該大聲呼籲習近平，不要再害台灣人有亡國感，民眾黨怪罪民進黨是無法解決問題的。（編輯：趙蔚蘭）1111116