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九合一選舉將近 NCC：11月至今7件內容申訴案

2022/11/16 15:44
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（中央社記者蘇思云台北16日電）九合一選舉將在26日登場，NCC今天表示，11月以來共收到7件內容申訴案，都會依標準流程處理，強調若廣電內容遭檢舉違反選罷法規定，NCC也會協助附上側錄內容，移送到中選會做後續裁處等。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。媒體關注NCC近期是否有收到新聞台報導與政論節目相關申訴，以及最近電視政論節目有自稱民眾黨新竹市長候選人高虹安前助理爆料，是否有落實事實查證等。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，委員會並沒有針對個案作討論，整體來看，11月至今共收到7件相關選舉內容申訴，相關案件很分散，NCC先前也有跟衛星公會等做監理溝通，相關節目確實要做好事實查證，強調申訴都會依照標準作業流程來做後續處理。

NCC官員解釋，既有內容檢舉會依照標準流程處理，另外，現在已在選舉活動期間，依照公職人員選舉罷免法（選罷法）規定，選舉活動期間、競選宣傳節目與廣告播送、刊載及是否散布意圖使候選人當選或不當選之謠言或傳播不實等都有明文規定，廣播電視如果相關內容遭檢舉，若涉及選罷法部份，NCC將行政協助檢具相關側錄內容，移送中央選舉委員會做判斷與裁處等。

此外，陸委會上週指出，目前政府並未開放中資來台經營網路平台，抖音並未在台灣落地設立分公司或辦事處，依法不得在台灣經營相關業務。

翁柏宗指出，陸委會作為主政機關已經有相關說明，這部分NCC有跟經濟部、陸委會做橫向聯繫，也是類似比照先前愛奇藝平台。NCC也有先針對抖音做初步調查，就目前了解，抖音使用的伺服器並未在台灣落地。至於是否後續有必要針對廣告代銷行為做相關規範，也要跨部會認定。（編輯：潘羿菁）1111116

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