蘇貞昌：事實證明半導體供應鏈去台化說法是錯誤的

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（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院長蘇貞昌表示，最近有人炒作「半導體供應鏈去台化」的言論，惡意唱衰台灣，但像是聯發科已聲明不會將供應鏈移出台灣，荷商艾司摩爾擴大在台灣投資等事實擺在眼前，足以證明這些說法都是錯誤的。

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，修訂產業創新條例第10條之2及第72條修正草案，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%，以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，最近有些人炒作「供應鏈去台化」，唱衰台灣，但各項事實證明，這些都是錯誤的。

蘇貞昌指出，台灣有完整的半導體產業鏈、人才培育環境，以及民主法治，這也讓台灣成為最關鍵，也是最可信賴的夥伴；蘇貞昌提出多項證明，包含聯發科已聲明，每年在台灣投資將近新台幣3000億，不會將供應鏈移出台灣。

蘇貞昌還舉財經專家謝金河的臉書指出，信賴是台灣未來10年經濟成長最重要的元素，除了半導體產業，還會出現許多信賴產業，藉由好的品格、恪守商業競爭原則，這個元素將帶領台灣經濟奔馳。

蘇貞昌也說，荷商艾司摩爾擴大在台灣投資，也讓惡意炒作台灣風險的錯假訊息不攻自破。

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另外，近日經濟學人雜誌談2023年趨勢的特輯封面，將總統蔡英文、美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基，及幾位世界領導人放在一起，蘇貞昌說，報導中提及台灣是繁榮的民主國家，是半導體的重鎮。

國際知名的投資巨擘巴菲特也大舉買進台灣半導體公司存託憑證ADR超過41億美元，近新台幣1300億元，蘇貞昌說，相信這會吸引更多國際公司相繼投入。（編輯：翟思嘉）1111117