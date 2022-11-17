九合一大選將至 蘇貞昌促全力查賄、確保治安平穩

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（中央社記者賴于榛台北17日電）九合一大選併18歲公民權修憲複決26日投票，行政院長蘇貞昌今天要求中選會與內政部對於計票系統資安，以及後續選票封存等事宜，仔細盤點，預擬各類突發狀況的因應對策；檢警調也要團結合作，全力確保治安平穩。

中選會、內政部、法務部今天在行政院會報告111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決相關因應作為。

行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌說，台灣人不願意接受中國統治，就是因為堅持自由民主的生活，尊重彼此、注重人權、包容多元的台灣。

蘇貞昌表示，一個國家走到這裡很不簡單，台灣用最短的時間走得最好，中間有許多人的犧牲與努力，這個民主體制、生活方式，絕不容許受到任何破壞，而破壞選舉也是破壞民主，所以一定要更努力維護。

蘇貞昌說，這次選舉種類多、參選者眾，投開票所數量高達1萬7600多處，是歷年來之最，不管是選務或維安工作，難度都有所提升，請有關部會做好準備。

他提醒，有關選票印製、保存、運送、分發的安全，投開票所現場進出動線規劃，開票、計票作業的公開透明與安全維護，特別是計票系統的資安，以及最後的選票封存等事宜，都請中選會協同內政部再仔細盤點，預擬各類突發狀況的因應對策。

蘇貞昌也說，中央及地方都要同步開設選務指揮應變中心，務必做好各項演練，確保聯繫管道可以暢通、應變機制能夠有效運作。

投票日將至，蘇貞昌要求檢、警、調等相關單位團結合作，落實橫向聯繫，全力確保治安平穩，強化投票當日投開票所的秩序維護，加強防範突發狀況；另外，相關防疫工作及防疫規範的完備，以及臨場狀況的預判和處理，也請衛福部等妥為準備因應。

蘇貞昌說，查賄就是最好的反賄選宣傳，現在起進入買票期的高峰，檢警調對涉嫌賄選的人，應從嚴追訴、速偵速結，發揮嚇阻效力，查賄過程也應力求向上溯源，才能瓦解整個賄選組織，斷絕歪風、淨化選風。

他要求檢警調持續以無時限、無上限及無底限的方式，打擊賄選、選舉賭盤及選舉假訊息等不法行為。（編輯：謝佳珍）1111117