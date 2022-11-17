海軍：依據敦親睦鄰要點 發放恆春里民兌換券

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（中央社記者游凱翔台北17日電）國軍長年於屏東恆春實彈軍演，巨大聲響影響居民生活品質。海軍今天表示，依據軍方敦親睦鄰要點，已在恆春鎮公所辦理的全民國防宣導活動上發放兌換券給里民，期望兼顧戰備訓練實需、捍衛國安。

媒體報導，由於位在屏東恆春的三軍聯訓基地時常舉行實彈操演，其爆破的巨大聲響已影響周圍鄰居生活品質，恆春鎮公所向軍方申請敦親睦鄰補助。

海軍司令部下午發布新聞稿證實，並表示，依「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，睦鄰經費公益支出可辦理環境保護、疾病防治、淨灘、淨山或村里民大會等活動，並由鎮公所提送睦鄰工作計畫，經軍種審議會同意後辦理。

海軍說明，軍方在今年6月16日舉辦「主要武器訓場影響地方睦鄰工作」審議會，經審議委員審查後同意執行敦睦作業，事後在恆春鎮公所辦理的基層座談暨全民國防宣導活動上發放兌換券（兌換民生物資）給里民。

海軍強調，軍方秉持「軍民一家」、「行政中立」原則，依法編列睦鄰經費，期兼顧睦鄰工作及戰備訓練實需，以捍衛國家安全。（編輯：蘇志宗）1111117