蘇貞昌：12/1調升入境每週20萬人次 續盤整醫療量能

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（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌今天說，下週四（12月1日）將調升入境人數上限為每週20萬人次，讓民眾能夠提前規劃歲末年終相關行程，也請指揮中心持續盤整國內防疫及醫療量能，做好萬全準備。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況，以及疫苗施打情況等議題進行討論。

蘇貞昌指出，11月18日開放12歲以上民眾施打BA.5次世代疫苗，由於目前國內仍以BA.5疫情為主，請民眾踴躍接種BA.5次世代疫苗，提升保護力；目前國內快篩試劑量能充足，請指揮中心視疫情發展情形及儲備量能，再行規劃下一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑。

蘇貞昌說，近期針對疫情及指揮中心的相關謠言顯著增加，甚至有過往已澄清的謠言再次出現，請指揮中心針對任何不實訊息都要即時澄清，避免民眾遭受誤導。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數持續下降，降幅趨緩，中重症數指標呈下降趨勢，輕症、無症狀者為99.55%，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為每週15萬人次、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫（0+7）等措施，截至11月20日，入、出境人數都明顯成長。

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針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，BA.5次世代疫苗從18日提供12歲以上民眾接種追加劑後，接種率稍有提升，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.5%，第3劑為74.2%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.3%，第4劑施打率則為16.9%，累積施打已超過6397萬人次。

指揮中心說，有關家用快篩試劑量能，羅氏快篩試劑至12月底的庫存約有4725萬劑，將留供明年1月到6月實名制販售及因應突發疫情的安全儲備量需求。（編輯：蘇志宗）1111121