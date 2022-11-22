菲世界遺產強震受損 台灣捐款助維甘市古蹟重建

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菲律賓北部2022年以來發生2次強震，聯合國教科文組織列為世界遺產的維甘市（Vigan）多處歷史建築受損。（維甘市政府提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年11月22日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉22日專電）菲律賓北部今年以來發生2次強震，聯合國教科文組織列為世界遺產的維甘市多處歷史建築受損。駐菲代表處21日代表中華民國政府捐贈10萬美元（約新台幣312萬元）協助重建。

菲律賓北部艾布拉省（Abra）7月下旬和10月下旬接連發生規模7及規模6.4地震。維甘市（Vigan）所在的南伊羅科斯省（Ilocos Sur）緊鄰艾布拉省，16世紀建成的維甘市有許多西班牙殖民時期建築，震災後受損嚴重。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）網站，維甘市是亞洲保存西班牙殖民遺跡最完好的城鎮。據估算，地震後維甘市災損金額逾2.5億披索（約新台幣1.36億元）。

駐菲律賓代表處官員表示，為協助維甘市古蹟重建修復，彰顯台灣國際關懷與人道援助精神，駐菲代表徐佩勇21日代表中華民國政府捐贈10萬美元。市長荷塞．辛松（Jose Singson Jr.）率市府官員和市議員在市政廳舉行受贈儀式，南伊羅科斯省長赫瑞米亞斯．辛松（Jeremias Singson）出席見證。

荷塞．辛松接受中央社電話訪問表示，誠摯感謝台灣的慷慨捐贈，希望這是維甘市與台灣未來持續合作的開端。

荷塞說，他曾3度造訪台灣，其中一次是與時任北伊羅科斯省（Ilocos Norte）省長的現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）一起訪台。台灣農業生產力遠高於菲律賓，未來希望有機會效法台灣，開展農業領域合作。（編輯：周永捷）1111122

保存西班牙殖民遺跡完好的菲律賓維甘市（Vigan）多處歷史建築在強震後受損，駐菲代表徐佩勇（右3）21日代表中華民國政府捐贈10萬美元協助重建。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年11月22日