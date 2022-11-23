保障身障者停車權益 藍委提修法增加身障車位

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨立委陳以信今天與身障團體共同提出「身心障礙者權益保障法第56條修正草案」，將國內公共場所身心障礙者停車保留位從現行的2%提升到5%。如果修法通過，全國可增加約1萬7000個身障停車位，造福更多身障駕駛者。

國民黨立委陳以信今天與中華國際多元創能翻轉生命協會、行無礙資源推廣協會等身障團體在立法院召開記者會，共同提出「身心障礙者權益保障法第56條修正草案」，提高國內公共場所身心障礙者停車保留位，擴大保障身障者的停車權益，呼籲朝野立委共同支持。

陳以信表示，根據衛福部統計，去年底全國領有身心障礙手冊或證明的人數約120萬人，約佔總人口數的5%。但現行規定，國內公共停車場僅保留2%停車位給身心障礙者，在人口比例上明顯互不相稱。他與身障團體討論後提出修法草案，提高公共停車場身心障礙者的停車位比例到5%。

同是身心障礙者的陳以信辦公室助理黃筱智指出，分析全國縣市公有停車場，發現高雄市、彰化縣僅1.94%、1.63%，不符法定要求，全國僅有新竹市的身障停車位達到5%的修法目標。未來如果修法通過，全國可增加約1萬7000個身障停車位，將可造福更多身障駕駛者。

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與會的中華國際多元創能翻轉生命協會秘書長鄭自強表示，無論上下班或和家人朋友開車出門時，都需要使用身心障礙停車格，但往往在最需要停車的時候，都會找不到提供身障的停車空間，經常因此敗興而歸。如果台灣是一個有愛的國度，就該真正落實身障者開車出門無障礙的政策理念。

行無礙資源推廣協會理事扶漢民指出，自己也是開車的輪椅使用者，常遇到停在身障者專用車位而下車的人，並非真正的行動不便者。呼籲應加強限制，唯有行動不便者自行開車時，或載有行動不便者時才能使用身障者專用停車位。建議車牌應分為一般款及專用款，以利停車場辨識。（編輯：翟思嘉）1111123