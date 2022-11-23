駐關島辦事處長投書媒體：台灣無懼中國威嚇

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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）駐關島辦事處處長陳盈連今天投書關島主流媒體「關島每日郵報」（Guam Daily Post），駁斥中國駐聯合國常任代表張軍就台灣今年聯合國推案致聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的中方立場函，並向關島各界表達台灣無懼中國文攻武嚇的決心。

陳盈連以「Taiwan not giving in to intimidation」為題，在投書中指出，自由民主之中華民國（台灣）與專制中國互不隸屬已是國際社會公認的客觀事實，但中國持續不當援引及錯誤詮釋1971年聯合國大會第2758號決議，並將決議和未獲國際共識之「一中原則」（One China Principle）進行荒謬連結，將台灣視為中國一部分，且中國拒絕台灣人民及媒體進入聯合國場域參訪及採訪，持續阻礙台灣參與聯合國體系，違反「聯合國憲章」揭示的普遍性原則。

陳盈連也在文中說明，中國近期蓄意加強對台軍事恫嚇，破壞台海及印太區域和平，公然違反「聯合國憲章」禁止使用武力解決爭端原則，而台灣積極落實聯合國永續發展目標（SDGs），中國共產黨政府卻將政治考量凌駕健康福祉，持續阻撓台灣參與國際衛生網絡。

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文中指出，面對中國文攻武嚇，台灣從不退卻，並感謝國際友人協助台灣推動參與聯合國體系，也呼籲聯合國正視台灣人民參與聯合國體系的殷切期盼。

聯合國祕書處今年10月10日發布中國駐聯合國常任代表張軍在9月27日的立場函，該函針對台灣聯合國推案致聯合國祕書長古特瑞斯表達中方立場。中國如往常重談一中原則，並稱將採取必要手段捍衛國家主權和領土完整、反對台獨分裂、實現國家統一大業。（編輯：黃自強）1111123