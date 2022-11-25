陸軍166對官兵結婚 司令下達增產報國命令

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（中央社記者游凱翔桃園25日電）陸軍今天舉行聯合婚禮，共166對新人共襄盛舉。司令徐衍璞致詞表示，現場官兵的另一半有些同樣是軍職，也有些將成軍眷，與家裡聚少離多，務必牢記「相知、相惜及相守」，並下達務必增產報國的命令。

陸軍司令部上午以「牽囍陸軍，今生唯一」為主題，在桃園龍潭大漢營區舉行民國111年官兵聯合婚禮，由陸軍司令徐衍璞上將主持並擔任證婚人，憲兵指揮部指揮官周廣齊中將、後備指揮部指揮官傅正誠中將擔任男女方主婚人，陸軍副司令黃金財中將、副司令王紹華中將擔任雙方介紹人，與現場166對新人（2對同婚新人），一同見證幸福時刻。

典禮一開始，首先由憲兵重型機車與陸軍樂隊擔任前導，隨後新人代表搭乘特戰突擊車與新人隊伍，在眷屬及官兵的歡呼聲中緩緩進場，隨後穿越由陸軍儀隊搭起的榮耀劍門，表達對新人歡迎與祝福，典禮儀程則由徐衍璞宣讀結婚命令，並頒發證書及賀禮，祝福全體新人永浴愛河；另外，場外也展示雲豹八輪甲車、復仇者及拖式飛彈車等各型裝備，彰顯陸軍戰力。

徐衍璞致詞表示，這幾天均下起滂沱大雨，昨天他還擔心上午的天氣無法轉晴，但由於新人的福氣與家屬的祝福，上午轉雨為晴，再次印證今天是良辰吉日。

徐衍璞提醒，由於現場官兵的另一半同樣是軍職，也有些即將成為軍眷，與家裡是聚少離多，往往會缺席家庭中最重要的時刻，而軍眷們更是辛苦，必須張羅家裡大小事，並讓子女長大成人而無後顧之憂，因此務必牢記「相知、相惜及相守」；另外，婚姻不僅是兩個人的結合，還要將另一半的父母當成自己的父母來孝順，因為這是家庭和樂的關鍵。

徐衍璞最後笑稱，他要下達現場官兵明年務必達成「增產報國」的命令，也令現場新人莞爾一笑。

另外，擔任新人代表的新娘蘇璁璿上尉與先生林坤松少校，雙方107年於軍歌比賽上相識。特別的是，蘇璁璿為台灣、尼泊爾混血兒，在家人支持下，放棄尼泊爾國籍，考取國防大學政戰學院應用藝術系音樂組，今天更穿著尼泊爾傳統婚禮服飾並高唱傳統歌曲進場，成為現場的亮點。（編輯：翟思嘉）1111125

陸軍司令部25日舉行聯合婚禮，新人列隊入場後，現場施放氣球。中央社記者游凱翔攝 111年11月25日

陸軍司令部25日舉行聯合婚禮，新人穿越由陸軍儀隊搭起的劍門。中央社記者游凱翔攝 111年11月25日

陸軍司令部25日舉行聯合婚禮，現場新人擁吻。中央社記者游凱翔攝 111年11月25日