提升法位階 綠委提軍事營區安全維護條例草案付委

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（中央社記者范正祥台北25日電）目前國軍營區安全維護與勤務執，是以訂頒行政規則或實施計畫等方式規範，多名民進黨立委認為「法位階不足」，提出軍事營區安全維護條例草案，立法院會今天將此案交外交及國防委員會審查。

民進黨立委王定宇等21人提出「軍事營區安全維護條例草案」。草案總說明指出，國軍任務為建軍備戰，防衛國家安全，然而在政策透明化、軍隊國家化及國防法制化要求下，除於執行作戰任務外，國防部乃至各基層部隊，均應遵循依法行政。

草案總說明中提及，目前國軍營區安全維護勤務執行，均以訂頒行政規則或實施計畫等方式規範，「法位階不足」，致各項涉及人民權益的事項，無法符合法律保留原則；基於維護軍事營區安全，確保國防軍事任務遂行，並保障人民權益，相關勤務規範、主管機關、衛哨配置、安全管制、禁止、限制事項、應變處置、補償措施及違反禁止、限制事項的罰則等事項，具有立法的必要性及特殊性。

立委所提軍事營區安全維護條例草案明定，軍事機關得於重要處所開設哨所，配置衛、哨兵實施安全警戒、管制及其他直接或間接助於安全維護的必要勤務，或於四周必要範圍內設置監視、警報、偵檢及阻絕設施等安全維護的輔助設施設置。

王定宇等人所提草案也規範，遙控無人機、飛行傘、輕航機或其他可操控飛行物體，非經軍事機關、單位許可，不得飛越軍事演習、訓練區域及軍事營區上空。

罰則方面，王定宇等人所提草案相關條文參酌陸海空軍刑法及刑法規定，規範對執行職務的衛哨兵或執勤軍官、士官實施恐嚇者，處6個月以上3年以下有期徒刑。

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另外，草案參酌要塞堡壘地帶法等規定，違規從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為者，處6個月以上3年以下有期徒刑；違規操作遙控無人機等飛行物體，或從事無線電通信干擾，予以操作人或所有人警告或處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並通知限時停止操作或活動，屆時不停止者，得按次處罰。

為補充特種勤務條例及民用航空法規範的不足，王定宇等立委所提軍事營區安全維護條例草案主張，總統府、國家安全局及所屬機關，準用本條例規定。（編輯：蘇志宗）1111125