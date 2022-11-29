台灣歐銀首度合辦捐助國日 共商齊力援烏等議題

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）台灣與「歐洲復興開發銀行」昨天在台北首度合辦「捐助國日」，台灣並宣布參與歐銀新成立的「平等暨性別行動多邊基金」（A4EG），成為創始捐助國，協助更多國家落實性別及弱勢族群平權的國際主流價值。

外交部今天舉行例行記者會，國際組織司司長吳尚年在會中指出，台灣與歐銀（EBRD）首度在台北合辦「捐助國日」（Donor Day），共同檢視台灣與歐銀過去合作成果，並討論未來合作優先策略目標，持續深化雙方合作夥伴關係

吳尚年表示，歐銀秘書長小口一彥率領歐銀官員共7人來台與會，外交部政務次長蔡明彥代表接見及款宴歐銀訪團，表達台灣誠摯歡迎。

吳尚年表示，台灣與歐銀昨天進行策略對話及業務交流會議，議題包括合作援助烏克蘭及周邊受影響國家，參與歐銀業務擴張計畫，促成歐銀深化與台灣優勢產業對接等，雙方討論並達成合作共識，將結合台灣資通訊技術、智慧城市、科技創新及資安防護等優勢領域，共同協助更多國家在綠色、數位及經濟賦權領域轉型。

吳尚年表示，活動期間台灣也與歐銀簽署A4EG合作協議，台灣長年施行促進性別平權及保障弱勢族群權益的政策，發展程度具亞洲領先地位。

吳尚年表示，台灣期待透過此基金提升歐銀受援國性別平等及弱勢族群經濟參與權，尤其著重協助烏克蘭人民，彰顯台灣為國際社會作出實質貢獻的精神。

合作協議由吳尚年與歐銀捐助國共同融資處長歐圖（Camilla Otto）共同簽署，外交部主任秘書徐儷文及小口一彥在場見證。

外交部指出，歐銀成立於1991年，總部設於英國倫敦，是信譽極佳的區域開發金融機構，目標是協助中東歐、中亞、西亞及北非地區國家轉型為市場經濟並邁向民主多元社會。

外交部表示，台灣是歐銀重要合作夥伴，至今參與超過400項歐銀技術合作計畫，並透過國合會參與歐銀多項共同融資計畫，協助歐銀受援國推動重要經社發展。（編輯：翟思嘉）1111129