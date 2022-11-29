傳藍營總統初選提前「卡侯」 侯友宜：全心做市政

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新北市長侯友宜（左）29日接受媒體聯訪，就外傳國民黨2024總統黨內初選有可能提前到2023年4、5月，是否有「卡侯」意味時，侯友宜表示，他現在是市長，最重要是全心全意做好市政，讓市政進步被市民看到。中央社記者高華謙攝 111年11月29日

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市長侯友宜今天談及外傳國民黨2024總統黨內初選有可能提前到明年4、5月，是否有「卡侯」意味時說，他現在是市長，最重要是全心全意做好市政，讓市政進步被市民看到。

侯友宜上午出席11月份治安會報前接受媒體聯訪，針對這次拿下115萬票打了漂亮勝仗，是否會承諾新北市民做好做滿，侯友宜說，他現在是新北市長，會好好的努力把握當下，一步一腳印做好現在的市政工作，尤其他規劃許多願景工作正在實施中，會緊盯進度。

針對外傳如果柯文哲要拚2024總統大位，侯友宜是他最強搭檔人選，侯友宜說，謝謝柯文哲這4年來在雙北合作上給他很多指導與意見，這幾年雙北合作大致都有目標跟方向，未來就算台北市長當選人蔣萬安上任，雙北還是會繼續合作。

侯友宜說，非常謝謝柯文哲這4年來與新北市合作，讓雙北都能夠有進步，「柯市長加油」。

至於這次率國民黨打勝仗的主席朱立倫適合抬轎、坐轎，還是當行政院長，侯友宜說，非常謝謝朱立倫這段時間的辛苦，每一個人有自己的角色，及自己團隊的分工，大家面對角色分工時都要團結在一起，好好做事情。（編輯：方沛清）1111129