國民黨關切選後電價將大漲 經部重申審議會決定

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（中央社記者曾智怡台北29日電）針對國民黨立院黨團上午舉行記者會關切選後電價恐大漲，經濟部表示，能源價格大漲為全球性現象，各國也以調整電價因應，今年截至8月止，美國、歐盟、日本、南韓等電價上漲幅度介於10.8%至30%之間。

經濟部進一步說，台灣雖於7月調整平均電價8.4%，但僅限高壓以上用電大戶及住宅用戶1000度以上用電，也是台灣通膨控制相對溫和主因之一，未來電價調整尊重電價審議委員會決議。

針對國民黨立委所指教的能源政策議題，經濟部透過新聞稿表示，事實上本次能源全球性大漲，主因仍是燃料價格問題，即使是有使用核能國家（包括目前的台灣），也面臨相當的成本衝擊。

經濟部表示，世界各國先透過市場機制反應燃料價格，後因通膨嚴重，9月歐盟及美國的CPI年增率分別為9.9%及8.2%，各國陸續編列預算進行稅賦減免及補貼終端消費者能源支出，台灣並非特例。

例如韓國即調降燃料稅、LPG銷售稅，以及LNG免關稅；美國編列3690億美元執行氣候行動法案，提供38億美元的低收入家庭能源援助；法國政府延長補貼油品及天然氣，並訂定2023年家庭與小型企業的電價與天然氣價格調漲上限15%。

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經濟部表示，國內電價面臨國際燃料價格上漲，優先採取減緩電價調整，以穩定終端電價及物價波動，並為確保台電公司可持續投資穩定供電，因此編列新台幣1500億元增資台電用於建設，協助台電推動電源開發及投資電網建設提升韌性。

至於電價調整的部分，經濟部表示，這並非政府單方面的政治決定，而是由設有外部委員參與的審議委員會，各領域專家學者、工商與消費者團體代表及官方代表所組成；電價審議委員會未來將持續透過電價審議機制，兼顧電價合理及穩定民生物價，尊重委員會專業決議。（編輯：潘羿菁）1111129