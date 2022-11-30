聖露西亞總理：選擇當台灣民主盟友 邦誼穩固

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聖露西亞總理皮耶（右）在聖露西亞駐台大使館接受訪問，他指著牆上掛著的照片向記者分享，他的辦公室就在他手指的地方。中央社記者閻文韜攝 111年11月30日

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）面對中國持續挖台友邦牆角，正在台灣訪問的聖露西亞總理皮耶今天表示，聖露西亞不認同用壓迫方式干預他國主權或自決，「與台灣建立外交關係是我們的選擇，我們選擇當台灣的民主盟友」。

皮耶（Philip J. Pierre）今天傍晚在聖露西亞駐台大使館接受中央社訪問，對於北京政府近期是否與聖露西亞政府接觸，企圖拉攏露國轉向與中國建交，皮耶未予證實，但他重申與台邦誼「非常穩固」。

皮耶表示，聖露西亞相信每個國家都有各自的外交政策，任何國家不應干涉其他國家間的關係，露國相信自決、獨立、民主，「跟台灣建立外交關係是我們的選擇」，露國尊重台灣的主權，也選擇作為台灣的民主盟友。

記者追問中國是否企圖接觸露國政府？皮耶僅微笑回答，「我們是台灣的朋友 」。

皮耶表示，聖露西亞一直在國際場合為台灣發聲，不論是在聯合國大會或其他組織，露國不認同用壓迫方式干預其他國家的主權與獨立，這是露國的外交立場；因此，每次在聯合國表決，露國也都投票反對向古巴實施禁運。

對於台灣與聖露西亞目前邦交是否十分穩固，皮耶堅定表示，非常穩固（solid），聖露西亞與台灣尊重彼此的主權與民主傳統，兩國都經歷民主轉型，可以向其他國家示範如何轉型。

皮耶11月28日到12月2日率團訪台，訪團成員包括教育暨永續發展部長愛德華（Shawn A. Edward）、國民保險局董事長尚馬利（Evaristus Jn Marie）、聖露西亞發展銀行董事長雷蒙（Daryl Raymond）等重要政府官員。

皮耶表示，他此行主要目的是代表露國人民，表達對台灣政府與人民長期支援的感謝，也盼藉此強化雙邊友誼，露國認為台灣有很多值得借鏡之處，包括台灣人民的韌性等。

皮耶表示，他的執政信念是把人民放在首位，在教育面，希望每個學童都能獲得基本教育權，在生活面，要滿足人民基本糧食需求，減少民眾的負擔，在經濟面，以小額貸款協助中小型企業營運等，他很感謝台灣在各領域都提供了技術合作與資源，從草根幫助露國人民。

對於台灣盼達成2030雙語國家目標，皮耶表示將全力合作協助，他認為兩國對於語言教育的目標很類似，露國也認為每個小孩至少要會說一個外語，例如西文或中文，目前露國一些學校已在台灣協助下積極教授中文，盼未來持續拓展。（編輯：林克倫）1111130