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北市府主管下一步 柯文哲：大部分政務官已有規畫

2022/12/1 15:28（12/1 16:06 更新）
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台北市長柯文哲（前左）1日在機場受訪時被問及北市府小內閣的下一步，他表示，大部分政務官都已經有規畫，至於有公務人員資歷的，會先轉參事。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月1日
台北市長柯文哲（前左）1日在機場受訪時被問及北市府小內閣的下一步，他表示，大部分政務官都已經有規畫，至於有公務人員資歷的，會先轉參事。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月1日
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（中央社記者魯鋼駿桃園機場1日電）台北市長柯文哲今天接受媒體聯訪時被詢問市府小內閣的下一步，他說，大部分政務官都已有規畫，若有公務人員資格的，則會先轉參事。

柯文哲下午將前往沖繩，推廣悠遊卡及疫後觀光，他在桃園機場接受媒體聯訪時，針對市政交接、監視器預算案、小內閣下一步等議題做出回應。

柯文哲說，12月5日有和台北市長當選人蔣萬安的官方拜會行程，雙方會指定交接負責人，在蔣萬安的局處長人選確定後，就會跟現任局處長交接，市府有相關交接程序。

被問到是否推薦任內優秀小內閣給蔣萬安，柯文哲說，他沒有推薦，因為每個局處首長都很優秀，如果都留下來，那等於只是換個市長。

至於卸任後會帶走誰，柯文哲說，經詢問，大部分政務官都已有規畫，至於有公務人員資歷的，會先轉參事。

針對北市警局錄影監視器預算案，柯文哲說，當年市府與廠商「台智光」簽了25年合約，他不敢揣測為何當初會做出這樣錯誤的決定，8年來一直在想如何把傷害降到最低，但合約就是合約，「前朝簽的文件，現在還是要認帳」，他知道廠商經營得很辛苦，但對市府來說，不想多付不必要的支出。（編輯：張銘坤）1111201

#柯文哲
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