高普考技術類錄取人數 成功中興高科大台大前段班

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（中央社記者賴于榛台北2日電）考選部今天公布111年高普考技術類科錄取的前10大總排行，成功大學、中興大學錄取人數分居1、2位，台灣大學與高雄科技大學並列第3，逢甲大學則是排行榜中唯一私校。

考選部表示，為應公共事務多元發展及專業分工需要，高普考共設置186個考試類科，除一般外界熟知的行政類科外（計77個，占41.4%），技術類科設置數量相當繁多（計109個，占58.6%），顯見專業技術人才在公部門工程、資訊、醫藥衛生、農林漁牧等扮演舉足輕重角色。

考選部說，技術類科應考資格均須符合相關科系，或曾修習該類科列考的專業科目2科以上，始得報考，因此報考來源與教育端相關科系培育的人才彼此緊密連結，各種技術領域畢業生都有發揮所長的空間。

依考選部統計數據，近3年畢業的大學生錄取111年高普考技術類科的前10大總排行學校，依序為成功大學、中興大學、高雄科技大學、台灣大學、台北科技大學、台灣科技大學、逢甲大學、中央大學、台灣海洋大學，交通大學與嘉義大學並列第10。

其中成功大學今年在高普考技術類科錄取人數達111人，成為唯一錄取人數破百的學校。

考選部說，前10大排行中，逢甲大學是唯一的私立大學，其餘都是公立大學。

私立大學前10大部分，在逢甲大學之後，依序是中原大學、淡江大學、朝陽科技大學、東海大學、輔仁大學、長庚大學、中山醫學大學、義守大學與台北醫學大學。

整體來說，高雄科技大學排名躍升至第3名，長庚大學及台北醫學大學則為新進榜。

考選部說，經整體觀察前後2年資料，111年需用名額及錄取人數雖有減少，然因技術類科須具備一定應考資格，今年入榜學校無太大變動，在工程、營建、醫藥衛生、運輸服務等領域培育的畢業生，以高普考技術類科作為投入公職選擇者相當穩定。

考選部表示，這顯示教考兩端鏈結程度高，符合國家為用而教、為用而考的考選掄才制度設計。（編輯：林興盟）1111202