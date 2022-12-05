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內閣改組後回學校任教？ 陳吉仲：依借調期程辦理

2022/12/5 09:42（12/5 10:54 更新）
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關於內閣改組議題，農委會主委陳吉仲（圖）5日在立法院受訪表示，會配合內閣改組作業及總統指示的方向；至於是否回學校任教，他則說政務官要對施政成果負責，回學校會依借調期程辦理。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日
關於內閣改組議題，農委會主委陳吉仲（圖）5日在立法院受訪表示，會配合內閣改組作業及總統指示的方向；至於是否回學校任教，他則說政務官要對施政成果負責，回學校會依借調期程辦理。中央社記者郭日曉攝 111年12月5日
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（中央社記者張雄風台北5日電）外界關心內閣是否改組議題。農委會主委陳吉仲今天表示，會配合內閣改組作業及總統指示；至於是否回學校任教，他則說政務官要對施政成果負責，回學校會依借調期程辦理。

內閣是否改組引發關注，行政院長蘇貞昌日前表示，部分閣員有生涯規劃或個人因素予以尊重，中生代和各方面有歷練的好人才要好好安排，立院會期結束後有確定結果會跟大家報告。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。

關於內閣改組議題，陳吉仲在會前接受媒體聯訪時表示，立法院結束後會配合內閣改組作業及總統指示的方向，在改組之前這個月還是會完成很多事，像今天就是審明年度農委會的預算，希望能順利出委員會，讓後續農委會的工作可更順暢。

媒體提問，是否會回到學校任教。陳吉仲說，政務官本來就沒有任期，要對施政成果負責，回學校會依借調期程來辦理；他強調，都會配合整個內閣改組的作業辦理。（編輯：謝雅竹）1111205

#陳吉仲
#農委會
#蘇貞昌
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