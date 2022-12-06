美光加碼投資台灣 蘇貞昌指示沈榮津專案協助

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣半導體供應鏈完整，總部在愛達荷州的美光科技近期宣布加碼投資台灣，他已指示副院長沈榮津專案協助、大力推動。

蘇貞昌今天在發言人羅秉成、政務委員黃致達、經濟部長王美花等人陪同下，在行政院接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）經貿考察團。

蘇貞昌致詞時說，台灣與愛達荷州有深厚友誼、經貿成績也好，愛達荷州的牛肉、蘋果也深受台灣人喜愛，相信李睿德歷次見證雙方關係精進、合約簽署，加上已第3度訪台，必定能看到台灣蓬勃的經濟與民眾熱情友誼，藉以增進兩地關係。

他說，台灣半導體供應鏈完整，美光科技近期也說要加碼投資台灣，台灣除熱烈歡迎之外，他也已指示沈榮津專案協助相關事項、大力推動。

李睿德表示，美光科技從小小的公司邁向世界的大企業，落腳日本、中國、義大利、墨西哥等國家，昨天他也見證美光在台灣的成長茁壯，相信這些都是仰賴台灣的法規環境與高技術人才，才能把工作做好、讓公司成長茁壯。

李睿德也說，愛德荷州與台灣的關係從38年前、首次簽訂協議就開始了，雙方也都持續經營關係，希望2年後能盛大歡慶40週年。（編輯：楊蘭軒）1111206

美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）（左）率團訪台，6日下午赴行政院拜會院長蘇貞昌（右），雙方互相致贈紀念禮品。中央社記者吳家昇攝 111年12月6日